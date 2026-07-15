Vigo rinde homenaje a la cultura gallega: "Será moi bonito de ver"

El Concello de Vigo acogió este miércoles la presentación oficial de la 26 edición de la Festa da Cultura que se celebrará en la ciudad este verano. Allí, de la mano del regidor local, Abel Caballero, presentó la programación la presidenta de los centros culturales, Estrella Graña, que también estuvo acompañada de Marcos Castro, Carlos Pérez, y Roberto Giráldez.

La cita, que tendrá un marcado carácter cultural gallego y tradicional, arrancará el próximo viernes, día 17 de julio, y se prolongará hasta el domingo, día 19.

Se han programado una veintena de actuaciones, de las que formarán parte unas 400 personas. Este año, como novedad, se celebrará la primera foliada de cultura con músicos y bailarines -será el día 17-. Además, se impartirán talleres de baile y canto.

Habrá, por otro lado, varios distintivos: Uno de ellos se entregará a Eduardo Comesaña por su contribución al tejido cultural de la ciudad. Otro, a la edil de Turismo, María Lago, por su apoyo a las iniciativas culturales. Un tercero se reservará a un profesor de baile con más de 40 años de trayectoria, aunque no se ha desvelado, por el momento, su nombre.

"Vai a ser un espectáculo moi bonito de ver e moi importante", adelantó Marcos Castro, quien desveló la celebración en el marco de esta iniciativa de un festival de bandas de gaitas, entre las que estará presente la asturiana de Candás.