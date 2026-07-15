Once librerías especializadas traerán a Vigo los libros más "antiguos, raros y curiosos"

Tras la Feria del Libro, habrá tiempo para una nueva cita para los amantes de la literatura en el marco de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Un total de once librerías especializadas procedentes de todo el país -Valladolid, Madrid, León, Valencia, Salamanca, Alicante y A Coruña- se darán cita en Plaza de Compostela entre los días 17 de julio y 2 de agosto con ejemplares "antiguos, raros, curiosos, descatalogados o difíciles de encontrar". También con revistas históricas y otras publicaciones de interés.

La feria, especialmente atractiva para los coleccionistas, contará con 80 metros de exposición. En ellos se expondrán auténticas joyas bibliográficas a precios accesibles.

Tal y como explican desde la organización, "ao longo de máis de dúas semanas, a Praza de Compostela ofrecerá unha oportunidade única para percorrer os seus expositores con calma, descubrir edicións esgotadas, libros de ocasión en excelente estado, volumes de gran valor histórico ou curiosidades editoriais que dificilmente poden atoparse nos circuítos habituais de venda". Además, pusieron en valor la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Vigo como "unha excelente oportunidade para achegar o patrimonio bibliográfico ao público xeral, fomentar a lectura e preservar o valor dos libros como obxectos culturais que transcenden xeracións".



La feria podrá visitarse diariamente en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La entrada será libre.