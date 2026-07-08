Vigo reúne a diez artistas en la Liga Nacional de Graffiti

Uno de los murales de la ciudad de Vigo Concello de Vigo

Del 10 al 12 de julio la ciudad de Vigo acogerá la Liga Nacional de Graffiti dentro de la programación de Vigo Cidade de Cor.

El certamen reunirá a diez artistas, que realizarán sus creaciones sobre el muro de cierre del estadio municipal Baltasar Pujales, en Bouzas, convirtiendo este espacio en un nuevo referente del arte urbano en la ciudad. "Vamos a hacer que Bouzas se convierta en una gran sala de pintura al aire libre, haciendo de Bouzas y de Vigo una gran ciudad en color", afirmó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Los artistas participantes serán Mariadie, Hide2, Nauni69, Klina, Konestilo, Badi Coloreando, Cien, Rey de la Ruina, Amek Uno y Cafre.

La competición arrancará el viernes 10 de julio, de 09:00 a 20:00 horas, con la ejecución de los primeros murales; continuará el sábado 11 en el mismo horario y concluirá el domingo 12 con la entrega de premios, prevista entre las 12:00 y las 12:30 horas.

Además, el sábado se celebrará un taller infantil de graffiti entre las 12:30 y las 14:00 horas.