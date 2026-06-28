Toda la programación de la Feria del Libro de Vigo 2026: charlas, rutas literarias y mucho más

Los vigueses y las viguesas ya cuentan los días para la LII Feira do Libro de Vigo. El mayor evento literario de la ciudad olívica volverá a Praza Compostela, con un completo programa que dinamizará el centro olívico del 1 al 7 de julio.

Bajo el lema 'A porta a universos infinitos', la Feria del Libro comenzará este miércoles 1 de julio, con el escritor y médico Manuel Esteban como pregonero, así como con 26 casetas, cinco más que en 2025.

El evento tendrá más esencia viguesa que nunca. De las 26 casetas, nueve serán librerías de la ciudad, es decir, tres más que la edición anterior, un incremento del 33%. El horario de la feria será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Como afirmó la coordinadora de la Federación de Librarías de Galicia, Olaya Tembra, se trata de una "cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad", gracias a su amplia programación. Firmas, charlas, encuentros, mesas abiertas, talleres, rutas literarias y recitales son algunas de las actividades previstas.

Programa completo de actividades

Miércoles 1 de julio

12:00 horas: Acto inaugural de la Feira do Libro de Vigo, pregón a cargo del escritor Manuel Esteban

Acto inaugural de la Feira do Libro de Vigo, pregón a cargo del escritor Manuel Esteban 18:15 horas: Taller Isto non é un lobo con Marc Taeger

Taller Isto non é un lobo con Marc Taeger 18:45 horas: A cor da corda con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo (Carpa 2)

A cor da corda con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo (Carpa 2) 19:15 horas: Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026) acompañada por el editor Marcos Calveiro

Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026) acompañada por el editor Marcos Calveiro 19:45 horas: Recital a dos voces: María Lado (Odias a poesía) y Corina Oproae (Cómo enterrar al padre en un poema, premio TTL de poesía)

Recital a dos voces: María Lado (Odias a poesía) y Corina Oproae (Cómo enterrar al padre en un poema, premio TTL de poesía) 20:00 horas: Marcos de la Fuente presenta El Poeta vs La Máquina en un acto que combina conversa y lectura poética. Acompañado por el editor Xabier Romero (Carpa 2)

Jueves 2 de julio

18:15 horas: Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras

Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras 19:15 horas: O xogo do “Vigo pequeno”. Un divertidísimo enredo onde as pequenas e os pequenos descubrirán segredos que non coñecían da cidade. Con Ramón D. Veiga.

O xogo do “Vigo pequeno”. Un divertidísimo enredo onde as pequenas e os pequenos descubrirán segredos que non coñecían da cidade. Con Ramón D. Veiga. 19:00 horas: Danele Sarriugarte presenta su novela Otra cosa en un encuentro en el que conversará con la escritora María Reimóndez (Carpa 2)

Danele Sarriugarte presenta su novela Otra cosa en un encuentro en el que conversará con la escritora María Reimóndez (Carpa 2) 20:00 horas: Conversa: Familias, corpos e vulnerabilidades, con Victoria Pinal (Tiña eu razón) y Miguel Calvo (As esquinas). Modera la periodista Carolina Sertal

Conversa: Familias, corpos e vulnerabilidades, con Victoria Pinal (Tiña eu razón) y Miguel Calvo (As esquinas). Modera la periodista Carolina Sertal 20:15 horas: Leer teatro: O proceso / Apaga o cándil. Premio Follas Novas al libro de teatro. Con Cándido Pazó, autor; Avelino González y Marcos Orsi, actores (Carpa 2)

Viernes 3 de julio

18:15 horas: Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario. En el Contiario cogen todo tipo de cuentos: cuentos que empiezan al revés, cuentos con muchos finales, cuentos de nunca rematar, fábulas, cantares de ciego, cuentos minúsculos, adivinanzas, cuentacuentos...

Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario. En el Contiario cogen todo tipo de cuentos: cuentos que empiezan al revés, cuentos con muchos finales, cuentos de nunca rematar, fábulas, cantares de ciego, cuentos minúsculos, adivinanzas, cuentacuentos... 19:15 horas: Xaime Fandiño presenta Contubernio Picacho acompañado por el editor Xabier Romero

Xaime Fandiño presenta Contubernio Picacho acompañado por el editor Xabier Romero 20:00 horas: Presentación de La cámara de las maravillas de María Oruña acompañada por el periodista Rafa Valero

Presentación de La cámara de las maravillas de María Oruña acompañada por el periodista Rafa Valero 18:30 horas: Presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga con Luismi Pérez y Ledicia Costas (autores) y Víctor Mascato (editor) (Carpa 2)

Presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga con Luismi Pérez y Ledicia Costas (autores) y Víctor Mascato (editor) (Carpa 2) 19:30 horas: Ledicia Costas firma su obra (Carpa 2)

Sábado 4 de julio

18:15 horas: Contacuentos participativo Historias que caben nunha maleta.

Contacuentos participativo Historias que caben nunha maleta. 19:15 horas: Ana Viéitez (Pacto de silencio), Óscar Guzmán (Só os mortos saben a verdade) e Xaquín Núñez Sabarís (Mañá, cando sexamos luns) conversan sobre novela negra con la escritora María Nieto

Ana Viéitez (Pacto de silencio), Óscar Guzmán (Só os mortos saben a verdade) e Xaquín Núñez Sabarís (Mañá, cando sexamos luns) conversan sobre novela negra con la escritora María Nieto 20:00 horas: Ana Lena Rivera (La casa de huéspedes) y Laura Portas (El palacio del agua) conversan con María Nieto sobre sus novelas

Ana Lena Rivera (La casa de huéspedes) y Laura Portas (El palacio del agua) conversan con María Nieto sobre sus novelas 19:00 horas: Perpetuando a José Suárez (Carpa 2)

Perpetuando a José Suárez (Carpa 2) 19:45horas: La periodista Tamara Novoa conversa con Cecilia F. Santomé sobre Boundaries Road, obra ganadora del Premio Blanco Amor de Novela (Carpa 2)

Domingo 5 de julio

18:15 horas: Teatro para familias. Pedras de cartón representa a obra Alicia.

Teatro para familias. Pedras de cartón representa a obra Alicia. 19:15 horas: Encuentro literario: Lucía Solla conversa con Guada Guerra sobre Comerás flores

Encuentro literario: Lucía Solla conversa con Guada Guerra sobre Comerás flores 20:00horas: Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Guada Guerra

Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Guada Guerra 20:00 horas: Recital de poesía con Mónica Caldeiro, Luis Valle, Ramón Romero y Samuel Merino (Carpa 2)

Lunes 6 de julio

18:15 horas: Taller de cómic A debuxar con Marcopola, de Jacobo Fernández

Taller de cómic A debuxar con Marcopola, de Jacobo Fernández 19:15 horas: Presentación de la traducción versificada en gallego de Medea e Fedra de Séneca. Dialogarán: Fernando Doménech, traductor, María Álvarez, profesora y Monse Arén, profesora.

Presentación de la traducción versificada en gallego de Medea e Fedra de Séneca. Dialogarán: Fernando Doménech, traductor, María Álvarez, profesora y Monse Arén, profesora. 20:00 horas: Diálogo intergeneracional: borrar, reescribir, contar: a literatura que fala do que nos pasa, con Fran Alonso (Cáncara) y Valeria G. Caneda (Goma de borrar) que conversan con Adela Touriñán D. (@mazadahorta)

Diálogo intergeneracional: borrar, reescribir, contar: a literatura que fala do que nos pasa, con Fran Alonso (Cáncara) y Valeria G. Caneda (Goma de borrar) que conversan con Adela Touriñán D. (@mazadahorta) 19:00 horas: Jose Ignacio Carnero presenta Os fabuladores (Carpa 2)

Jose Ignacio Carnero presenta Os fabuladores (Carpa 2) 19:45 horas: Teñen luces os versos. Una conversación sobre el último libro de Antonio García Teijeiro con Pedro Feijoo (Carpa 2)

Martes 7 de julio

18:15 horas: Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria.

Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria. 19:15 horas: Conversas Follas Novas: Érica Esmoris, Premio libro infantil, conversa con Rosa Aneiros, Premio libro xuvenil.

Conversas Follas Novas: Érica Esmoris, Premio libro infantil, conversa con Rosa Aneiros, Premio libro xuvenil. 20:00 horas: Brais Lamela presenta A linguaxe extranxeira

Brais Lamela presenta A linguaxe extranxeira 19:00 horas: Xoán Carlos Abad Gallego presenta Vigo naqueles tempos: 1967 acompañado del vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses, Antonio Giráldez Lomba (Carpa 2)

Xoán Carlos Abad Gallego presenta Vigo naqueles tempos: 1967 acompañado del vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses, Antonio Giráldez Lomba (Carpa 2) 20:00horas: Una backroom propia. Poesía de micro aberto con Branca Trigo (Carpa 2)

Programa completo de firmas

Miércoles 1 de julio

12:00 horas: Alba Regueiro firma A través de mis latidos en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Alba Regueiro firma A través de mis latidos en la caseta de la librería Mi rincón favorito 17:00 horas: Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Vigo de papel

Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Vigo de papel 17:00 horas: Stella Maris González Balbuena firma Prosas rotas en la caseta de la editorial Elvira

Stella Maris González Balbuena firma Prosas rotas en la caseta de la editorial Elvira 17:00 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Librouro

Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Librouro 17:30 horas: Pablo Carreiro firma Chico, Xirarei e Lola Feroz en la caseta de la librería A gata tola

Pablo Carreiro firma Chico, Xirarei e Lola Feroz en la caseta de la librería A gata tola 17:45 horas: Bea Gregores firma Bruxas e dragóns e o resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Bea Gregores firma Bruxas e dragóns e o resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 18:00 horas: Lidia Pérez firma Los puntitos mágicos en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Lidia Pérez firma Los puntitos mágicos en la caseta de la librería Mi rincón favorito 18:00 horas: Sandra Parente firma Las máscaras de Julia en la caseta de la librería Vigo de papel

Sandra Parente firma Las máscaras de Julia en la caseta de la librería Vigo de papel 18:00 horas: Eduardo Baamonde firma Cuadernos de acuarelas en la caseta de la librería Uróboros

Eduardo Baamonde firma Cuadernos de acuarelas en la caseta de la librería Uróboros 18:00 horas: Alicia Savaxe firma 37 en la caseta de la editorial Elvira

Alicia Savaxe firma 37 en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Libros para soñar

Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Libros para soñar 19:00 horas: María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Vigo de papel

María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Vigo de papel 19:00 horas: Francesca da Silva firma El niño poeta en la caseta de la editorial Elvira

Francesca da Silva firma El niño poeta en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Librouro

Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Librouro 19:30 horas: Carlos Amado firma Monte Aberto en la caseta de la librería Wells

Carlos Amado firma Monte Aberto en la caseta de la librería Wells 19:45 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 20:00 horas: Manuel Esteban firma La ira de los mansos en la caseta de la librería Vigo de papel

Manuel Esteban firma La ira de los mansos en la caseta de la librería Vigo de papel 20:00 horas: Francisco Castro firma Memoria Ram: Cero en la caseta de la editorial Elvira

Jueves 2 de julio

12:00 horas: Juan Abalde firma Las cuevas de solimán en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Juan Abalde firma Las cuevas de solimán en la caseta de la librería Mi rincón favorito 12:00 horas: Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 12:00 horas: Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Uróboros

Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Uróboros 17:00horas: Alexia Dotras firma Nocivo en la caseta de la librería Vigo de papel

Alexia Dotras firma Nocivo en la caseta de la librería Vigo de papel 17:00 horas: María Xosé Porteiro firma Tabiba en la caseta de la editorial Elvira

María Xosé Porteiro firma Tabiba en la caseta de la editorial Elvira 17:00 horas: Nubia Almandos firma Una aventura zumbada en la caseta de la librería Librouro

Nubia Almandos firma Una aventura zumbada en la caseta de la librería Librouro 17:30 horas: Reka Refojos firma Rula en la caseta de la librería Uróboros

Reka Refojos firma Rula en la caseta de la librería Uróboros 17:30 horas: Samuel Ferro firma A queimada das ánimas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

Samuel Ferro firma A queimada das ánimas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira 17:45horas: Marta Villar firma O misterio dos gatos rosas y Detective Ferruchi en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Marta Villar firma O misterio dos gatos rosas y Detective Ferruchi en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 18:00 horas: Alba Tomé firma As humanidades en la caseta de la librería Vigo de papel

Alba Tomé firma As humanidades en la caseta de la librería Vigo de papel 18:00 horas: Luisa Abad firma Sereas afónicas en la caseta de la editorial Elvira

Luisa Abad firma Sereas afónicas en la caseta de la editorial Elvira 18:00 horas: Ramón D. Veiga firma su obra en la caseta de la librería Planeta Mozo

Ramón D. Veiga firma su obra en la caseta de la librería Planeta Mozo 18:30 horas: Jorge Lamas Dono firma A fidelidade viguesa en la caseta del Instituto de estudos vigueses

Jorge Lamas Dono firma A fidelidade viguesa en la caseta del Instituto de estudos vigueses 19:00 horas: Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Planeta Mozo

Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas: Lucía Mojón firma a súa obra en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Lucía Mojón firma a súa obra en la caseta de la librería Mi rincón favorito 19:00 horas: Paco Nogueiras firma os seus librodiscos en la caseta de la librería Libros para soñar

Paco Nogueiras firma os seus librodiscos en la caseta de la librería Libros para soñar 19:00 horas: Artemis López e Carla Míguez firman Lengua mutante. Reflexiones sobre lenguaje inclusivo en la caseta de la librería Lila de Lilith

Artemis López e Carla Míguez firman Lengua mutante. Reflexiones sobre lenguaje inclusivo en la caseta de la librería Lila de Lilith 19:00 horas: Pablo Carreiro firma Xirarei e o resto da súa obra en la caseta da librería Galgo azul

Pablo Carreiro firma Xirarei e o resto da súa obra en la caseta da librería Galgo azul 19:00 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Agrasar

Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Agrasar 19:00 horas: Victoria Pinal firma Tiña eu razón en la caseta de la librería Pedreira

Victoria Pinal firma Tiña eu razón en la caseta de la librería Pedreira 19:00 horas: Antonio Tizón firma Madriña e Coplas analfabetas en la caseta de la editorial Elvira

Antonio Tizón firma Madriña e Coplas analfabetas en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Nerea Cabaleiro firma Corazón indomable en la caseta de la librería Vigo de papel

Nerea Cabaleiro firma Corazón indomable en la caseta de la librería Vigo de papel 19:00 horas: Loli Rodriguez firma Nailía en la caseta de la librería Librouro

Loli Rodriguez firma Nailía en la caseta de la librería Librouro 19:30 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros

Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas: Ramón Trigo firma Treasure Island en la caseta da librería Wells

Ramón Trigo firma Treasure Island en la caseta da librería Wells 19:45horas: Cati Calo firma A señora de Pedramorta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Cati Calo firma A señora de Pedramorta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 20:00 horas: Manuel Bragado firma Afouteza celtista en la caseta de la editorial Elvira

Manuel Bragado firma Afouteza celtista en la caseta de la editorial Elvira 20:00 horas: Ana Vieitez firma Pacto de silencio en la caseta de la librería Vigo de papel

Viernes 3 de julio

12:00 horas: Ana Vila González firma Laguna en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Ana Vila González firma Laguna en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 12:00 horas: Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros

Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros 12:00 horas: Raquel Rodríguez Muñiz firma Así nos ven en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Raquel Rodríguez Muñiz firma Así nos ven en la caseta de la librería Mi rincón favorito 12:00 horas: Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro

Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro 17:00 horas: Sofía Brotóns firma Matriz en la caseta de la librería Vigo de papel

Sofía Brotóns firma Matriz en la caseta de la librería Vigo de papel 17:00 horas: Jesús Vasconcellos Soliño firma La falsa gurú en la caseta de la editorial Elvira

Jesús Vasconcellos Soliño firma La falsa gurú en la caseta de la editorial Elvira 17:30 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros

Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros 17:30 horas: Valeria Mederer firma Un feitizo de familia, Un embrujo de familia y El pianito feo en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Valeria Mederer firma Un feitizo de familia, Un embrujo de familia y El pianito feo en la caseta de la librería Mi rincón favorito 17:45 horas: Iván R. firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Iván R. firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 18:00 horas: Andrés Castro e Alexandre Senande firman Sentinelas da Lúa Carmesí, Sentinelas no limiar das Tebras y Historias do Páramo en la caseta de la librería A gata tola

Andrés Castro e Alexandre Senande firman Sentinelas da Lúa Carmesí, Sentinelas no limiar das Tebras y Historias do Páramo en la caseta de la librería A gata tola 18:00 horas: Clara Pino firma As trobadoras silenciadas en la caseta da editorial Elvira

Clara Pino firma As trobadoras silenciadas en la caseta da editorial Elvira 18:00 horas: María Solar firma As malas ideas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira

María Solar firma As malas ideas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira 18:30 horas: Alexandre Escribá firma El secreto de Víctor Black en la caseta de la librería Vigo de papel

Alexandre Escribá firma El secreto de Víctor Black en la caseta de la librería Vigo de papel 19:00 horas: Lucía Belarte e David Lorenzo firman A panadería en la caseta de la librería Libros para soñar

Lucía Belarte e David Lorenzo firman A panadería en la caseta de la librería Libros para soñar 19:00 horas: David Braña e Ángela Curro firman Pat Estrella y el gigante de plástico en la caseta de la librería Planeta Mozo

David Braña e Ángela Curro firman Pat Estrella y el gigante de plástico en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas: Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar

Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar 19:00 horas: Antón Reixa firma Cicatriz/Scar en la caseta de la editorial Elvira

Antón Reixa firma Cicatriz/Scar en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO

Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO 19:00 horas: Arantza Portabales firma Asfirmato no muiño do cura en la caseta de la librería Librouro

Arantza Portabales firma Asfirmato no muiño do cura en la caseta de la librería Librouro 19:30 horas: Miguel Ángel Rodríguez firma La cueva de la ballena y Principio final en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Miguel Ángel Rodríguez firma La cueva de la ballena y Principio final en la caseta de la librería Mi rincón favorito 19:30 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros

Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas: Alicia Jaraba firma Soy la malinche e Lejos en la caseta de la librería Cómics Vigo

Alicia Jaraba firma Soy la malinche e Lejos en la caseta de la librería Cómics Vigo 19:30 horas: Xurxo Estévez firma Notas ao pé de páxina en la caseta de la librería Wells

Xurxo Estévez firma Notas ao pé de páxina en la caseta de la librería Wells 19:45 horas: María Gil Molinos firma Entre Mares en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

María Gil Molinos firma Entre Mares en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 20:00 horas: Alberto Avendaño firma Caosmos e Bueno carallo bueno en la caseta de la editorial Elvira

Sábado 4 de julio

11:00 horas: Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A gata tola

Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A gata tola 11:00 horas: Lola Llatas firma Hija de invierno en la caseta de la librería Vigo de papel

Lola Llatas firma Hija de invierno en la caseta de la librería Vigo de papel 11:30 horas: Alba López firma Nándinor 3 en la caseta de la librería Uróboros

Alba López firma Nándinor 3 en la caseta de la librería Uróboros 12:00 horas: Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar

Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar 12:00 horas: Francisco Narla firma Triloxía de Compostela en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Francisco Narla firma Triloxía de Compostela en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 12:00 horas: Ventura Mera Álvarez firma Insomnio en la caseta de la editorial Elvira

Ventura Mera Álvarez firma Insomnio en la caseta de la editorial Elvira 12:00 horas: Salty Freckles firma Desamarres en la caseta de la librería Librouro

Salty Freckles firma Desamarres en la caseta de la librería Librouro 12:30 horas: Luis García Rey firma Chantaje en la caseta de la librería Vigo de papel

Luis García Rey firma Chantaje en la caseta de la librería Vigo de papel 12:30 horas: Víctor Pinel firma Piezas en la caseta de la librería Cómics Vigo

Víctor Pinel firma Piezas en la caseta de la librería Cómics Vigo 17:00 horas: Fabián Plaza firma Nada que ocultar en la caseta de la librería Vigo de papel

Fabián Plaza firma Nada que ocultar en la caseta de la librería Vigo de papel 17:00 horas: Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos e Banainas en la caseta de la librería A gata tola

Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos e Banainas en la caseta de la librería A gata tola 17:00 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la editorial Elvira

Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la editorial Elvira 17:00 horas: Montse Astray firma El nido de las gaviotas en la caseta de la librería Librouro

Montse Astray firma El nido de las gaviotas en la caseta de la librería Librouro 17:30 horas: Dani Padrón firma Tranquila y A veces mamá tiene truenos en la cabeza en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Dani Padrón firma Tranquila y A veces mamá tiene truenos en la cabeza en la caseta de la librería Mi rincón favorito 17:30 horas: Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Agrasar

Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Agrasar 17:30 horas: Petra Bienvenido firma Codex Umbrarum en la caseta de la librería Uróboros

Petra Bienvenido firma Codex Umbrarum en la caseta de la librería Uróboros 17:45 horas: Nazaret Araujo firma Clementina, abuela contrabandista en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Nazaret Araujo firma Clementina, abuela contrabandista en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 18:00 horas: Pedro Feijoo firma Donde nacen las bestias en la caseta de la librería Vigo de papel

Pedro Feijoo firma Donde nacen las bestias en la caseta de la librería Vigo de papel 18:00 horas: Xabier Ferreiro firma Poemáforos, Pido unha patria ao mundo e O Cabronario en la caseta de la editorial Elvira

Xabier Ferreiro firma Poemáforos, Pido unha patria ao mundo e O Cabronario en la caseta de la editorial Elvira 18:00 horas: Óscar Guzmán firma Só os mortos saben a verdade en la caseta de la librería Pedreira

Óscar Guzmán firma Só os mortos saben a verdade en la caseta de la librería Pedreira 18:00 horas: Xaquín Núñez Sabarís firma Mañá, cando sexamos luns en la caseta de la librería Planeta Mozo

Xaquín Núñez Sabarís firma Mañá, cando sexamos luns en la caseta de la librería Planeta Mozo 18:30 horas: Ma del Pilar López Vidal firma Isaac Fraga. Una vida dedicada al espectáculo en la caseta del Instituto de estudos vigueses

Ma del Pilar López Vidal firma Isaac Fraga. Una vida dedicada al espectáculo en la caseta del Instituto de estudos vigueses 19:00 horas: Xulio Gutiérrez firma Elas e outros libros da colección Animais extraordinarios e da colección Crías de animais en la caseta de la librería Libros para soñar

Xulio Gutiérrez firma Elas e outros libros da colección Animais extraordinarios e da colección Crías de animais en la caseta de la librería Libros para soñar 19:00 horas: Nuria Vilán Prado firma Desobediensia en la caseta de la librería Lila de Lilith

Nuria Vilán Prado firma Desobediensia en la caseta de la librería Lila de Lilith 19:00 horas: Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo

Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas: Java Torrente firma El arte de matar en la caseta de la editorial Elvira

Java Torrente firma El arte de matar en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Alberte Blanco Casal firma O Pazo das Marismas en la caseta de Pedreira

Alberte Blanco Casal firma O Pazo das Marismas en la caseta de Pedreira 19:00 horas: Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Librouro

Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Librouro 19:30 horas: Teresa Novoa firma La mujer del retrato en la caseta de la librería Wells

Teresa Novoa firma La mujer del retrato en la caseta de la librería Wells 19:30 horas: Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Uróboros

Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas: Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdo en la caseta de la librería Galgo azul

Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdo en la caseta de la librería Galgo azul 19:45 horas: Gabriel Romero de Ávila firma Odio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Gabriel Romero de Ávila firma Odio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 20:00 horas: Val Eudoxia firma O libro dos anatemas en la caseta de la librería Pedreira

Val Eudoxia firma O libro dos anatemas en la caseta de la librería Pedreira 20:00 horas: María Rod firma La importancia del pez cebra en la caseta de la editorial Elvira

Domingo 5 de julio

11:00 horas: Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro y O caso Salgueiro en la caseta de la librería Vigo de papel

Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro y O caso Salgueiro en la caseta de la librería Vigo de papel 11:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola

Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola 12:00 horas: Alfonso R. López firma Now you are talking! en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Alfonso R. López firma Now you are talking! en la caseta de la librería Mi rincón favorito 12:00 horas: Andrea Nunes Brións e Leticia Citoula firman Razóns de peso. Desbordamentos, desexos e outras incomodidades gordas en la caseta de la librería Lila de Lilith.

Andrea Nunes Brións e Leticia Citoula firman Razóns de peso. Desbordamentos, desexos e outras incomodidades gordas en la caseta de la librería Lila de Lilith. 12:00 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 12:00 horas: Fernando Fernández Domonte firma Memorias de Cara B, Contos da beiramar y Un curso con Carlos Oroza en la caseta de la editorial Elvira

Fernando Fernández Domonte firma Memorias de Cara B, Contos da beiramar y Un curso con Carlos Oroza en la caseta de la editorial Elvira 12:00 horas: Xulia Alonso firma Futuro imperfecto en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO

Xulia Alonso firma Futuro imperfecto en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO 12:00 horas: Lucía Román Eyo firma El linaje del cormorán en la caseta de la librería Librouro

Lucía Román Eyo firma El linaje del cormorán en la caseta de la librería Librouro 12:30 horas: Ramón Romero firma Millennialismo ou sátira dunha xeración en la caseta de la librería Aenea

Ramón Romero firma Millennialismo ou sátira dunha xeración en la caseta de la librería Aenea 12:30 horas: Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Vigo de papel

Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Vigo de papel 12:30 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros

Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros 12:30 horas: Mara Méndez firma Operación Morcego en la caseta de la librería Cómics Vigo

Mara Méndez firma Operación Morcego en la caseta de la librería Cómics Vigo 17:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola

Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola 17:00 horas: Ulises Bértolo firma Exitus en la caseta de la librería Vigo de papel

Ulises Bértolo firma Exitus en la caseta de la librería Vigo de papel 17:00 horas: Oriana Méndez firma Interna y Llanuras sucesiones en la caseta de la editorial Elvira

Oriana Méndez firma Interna y Llanuras sucesiones en la caseta de la editorial Elvira 17:30 horas: César Caramés firma El Porvenir Ediçom fac-símile en la caseta de la librería Aenea

César Caramés firma El Porvenir Ediçom fac-símile en la caseta de la librería Aenea 17:45 horas: Eduardo Fernán-López firma El balanceo del alacrán en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Eduardo Fernán-López firma El balanceo del alacrán en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 18:00 horas: José Manuel Hidalgo Cuñarro firma Breve historia de O castro de Vigo en la caseta de la editorial Elvira

José Manuel Hidalgo Cuñarro firma Breve historia de O castro de Vigo en la caseta de la editorial Elvira 18:30 horas: Rober Cagiao firma Cadena de Favoresen la caseta de la librería Vigo de papel

Rober Cagiao firma Cadena de Favoresen la caseta de la librería Vigo de papel 18:30 horas: Javier Santalices firma Mala letra en mi libreta en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Javier Santalices firma Mala letra en mi libreta en la caseta de la librería Mi rincón favorito 19:00 horas: Paula Nuñez firma Te echo de menos, ven y hazme poesíaen la caseta de la librería Galgo azul

Paula Nuñez firma Te echo de menos, ven y hazme poesíaen la caseta de la librería Galgo azul 19:00 horas: Pilar Bellver firma No voy en la caseta de la librería Lila de Lilith

Pilar Bellver firma No voy en la caseta de la librería Lila de Lilith 19:00 horas: Miguel Vigo firma Tantas veces junio en la caseta de laeditorial Elvira

Miguel Vigo firma Tantas veces junio en la caseta de laeditorial Elvira 19:30 horas: María Reimóndez firma A casa do amo y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón

María Reimóndez firma A casa do amo y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón 19:30 horas: Lola López-Menéndez firma Ardentía 1854 y Ardentía 1890. El naufragio del Serpent en la caseta de la librería Uróboros

Lola López-Menéndez firma Ardentía 1854 y Ardentía 1890. El naufragio del Serpent en la caseta de la librería Uróboros 19:45 horas: Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de laa librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía

Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de laa librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía 20:00 horas: Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorriones y halcones en la caseta de la librería Vigo de papel

Lunes 6 de julio

11:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola

Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola 11:30 horas: Shopy Pinó firma La mansión de los Carrassi II en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Shopy Pinó firma La mansión de los Carrassi II en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 12:00 horas: Nacho Rubio firma Los niños guarros en la caseta de la librería Vigo de papel

Nacho Rubio firma Los niños guarros en la caseta de la librería Vigo de papel 12:00 horas: Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro

Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro 17:00 horas: Silvia de Pablos firma El aquelarre de sálvora en la caseta de la librería Librouro

Silvia de Pablos firma El aquelarre de sálvora en la caseta de la librería Librouro 17:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola

Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola 17:00 horas: Celso Rodríguez Fernández (estará a súa viúva, Maika Mourelo Gallardo) firma O refraneiro en la caseta de la editorial Elvira

Celso Rodríguez Fernández (estará a súa viúva, Maika Mourelo Gallardo) firma O refraneiro en la caseta de la editorial Elvira 17:30 horas: Carlos G. Fernández firma 50 lugares sagrados de Galicia en la caseta de la librería Uróboros

Carlos G. Fernández firma 50 lugares sagrados de Galicia en la caseta de la librería Uróboros 17:30 horas: Rodrigo Costoya firma Hijos de Gael en la caseta de la librería Vigo de papel

Rodrigo Costoya firma Hijos de Gael en la caseta de la librería Vigo de papel 17:45 horas: Darío Barro firma Luz de obra en la caseta de la librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía

Darío Barro firma Luz de obra en la caseta de la librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía 18:00 horas: Miguel Cabaleiro firma Recuerdos del sol naciente en la caseta de la librería Mi rincón favorito

Miguel Cabaleiro firma Recuerdos del sol naciente en la caseta de la librería Mi rincón favorito 18:00 horas: María Lado firma Odias a poesía e Odias la poesía en la caseta de la editorial Elvira

María Lado firma Odias a poesía e Odias la poesía en la caseta de la editorial Elvira 18:00 horas: Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de Pedreira

Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de Pedreira 18:00 horas: Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo

Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo 18:30 horas: Marta Vilas Rodriguez firma Arquitectura parroquial y desarrollo urbano de Vigo S.XX en la caseta del Instituto de estudos vigueses

Marta Vilas Rodriguez firma Arquitectura parroquial y desarrollo urbano de Vigo S.XX en la caseta del Instituto de estudos vigueses 18:30 horas: Santiago Díaz firma El amo en la caseta de la librería Vigo de papel

Santiago Díaz firma El amo en la caseta de la librería Vigo de papel 19:00 horas: María del Carmen Méndez Santos firma No me gusta cómo hablas. Crítica de la discriminación lingüística en la caseta de la librería Lila de Lilith

María del Carmen Méndez Santos firma No me gusta cómo hablas. Crítica de la discriminación lingüística en la caseta de la librería Lila de Lilith 19:00 horas: Adrián Alfonso Rivas firma Carne Picada en la caseta de la librería Planeta Mozo

Adrián Alfonso Rivas firma Carne Picada en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas: Antón Beiras firma Hay que destruir a Cartago en la caseta de la editorial Elvira

Antón Beiras firma Hay que destruir a Cartago en la caseta de la editorial Elvira 19:00 horas: Fátima Martínez firma Villapalabra en la caseta de la librería Librouro

Fátima Martínez firma Villapalabra en la caseta de la librería Librouro 19:30 horas: Ismael Ramos firma A parte fácilen la caseta de la librería Wells

Ismael Ramos firma A parte fácilen la caseta de la librería Wells 19:30 horas: Juan de Sola firma Entre los muros del olvido en la caseta de la librería Uróboros

Juan de Sola firma Entre los muros del olvido en la caseta de la librería Uróboros 19:45 horas: Miguel Calvo Marqués firma As esquinas en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía

Miguel Calvo Marqués firma As esquinas en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía 20:00 horas: Antonio García Teijeiro firma Sentado diante da fiestra, Se falases de min y En voz baja en la caseta de la editorial Elvira

Antonio García Teijeiro firma Sentado diante da fiestra, Se falases de min y En voz baja en la caseta de la editorial Elvira 20:00 horas: Jacobo Fernández Serrano firma Marcopola en la caseta de la librería Cómics Vigo

Martes 7 de julio