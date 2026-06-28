Toda la programación de la Feria del Libro de Vigo 2026: charlas, rutas literarias y mucho más
La LII Feira do Libro de Vigo vuelve la próxima semana a Praza Compostela, con un completo programa que dinamizará el centro olívico hasta el 7 de julio
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Los vigueses y las viguesas ya cuentan los días para la LII Feira do Libro de Vigo. El mayor evento literario de la ciudad olívica volverá a Praza Compostela, con un completo programa que dinamizará el centro olívico del 1 al 7 de julio.
Bajo el lema 'A porta a universos infinitos', la Feria del Libro comenzará este miércoles 1 de julio, con el escritor y médico Manuel Esteban como pregonero, así como con 26 casetas, cinco más que en 2025.
El evento tendrá más esencia viguesa que nunca. De las 26 casetas, nueve serán librerías de la ciudad, es decir, tres más que la edición anterior, un incremento del 33%. El horario de la feria será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Como afirmó la coordinadora de la Federación de Librarías de Galicia, Olaya Tembra, se trata de una "cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad", gracias a su amplia programación. Firmas, charlas, encuentros, mesas abiertas, talleres, rutas literarias y recitales son algunas de las actividades previstas.
Programa completo de actividades
Miércoles 1 de julio
- 12:00 horas: Acto inaugural de la Feira do Libro de Vigo, pregón a cargo del escritor Manuel Esteban
- 18:15 horas: Taller Isto non é un lobo con Marc Taeger
- 18:45 horas: A cor da corda con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo (Carpa 2)
- 19:15 horas: Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026) acompañada por el editor Marcos Calveiro
- 19:45 horas: Recital a dos voces: María Lado (Odias a poesía) y Corina Oproae (Cómo enterrar al padre en un poema, premio TTL de poesía)
- 20:00 horas: Marcos de la Fuente presenta El Poeta vs La Máquina en un acto que combina conversa y lectura poética. Acompañado por el editor Xabier Romero (Carpa 2)
Jueves 2 de julio
- 18:15 horas: Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras
- 19:15 horas: O xogo do “Vigo pequeno”. Un divertidísimo enredo onde as pequenas e os pequenos descubrirán segredos que non coñecían da cidade. Con Ramón D. Veiga.
- 19:00 horas: Danele Sarriugarte presenta su novela Otra cosa en un encuentro en el que conversará con la escritora María Reimóndez (Carpa 2)
- 20:00 horas: Conversa: Familias, corpos e vulnerabilidades, con Victoria Pinal (Tiña eu razón) y Miguel Calvo (As esquinas). Modera la periodista Carolina Sertal
- 20:15 horas: Leer teatro: O proceso / Apaga o cándil. Premio Follas Novas al libro de teatro. Con Cándido Pazó, autor; Avelino González y Marcos Orsi, actores (Carpa 2)
Viernes 3 de julio
- 18:15 horas: Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario. En el Contiario cogen todo tipo de cuentos: cuentos que empiezan al revés, cuentos con muchos finales, cuentos de nunca rematar, fábulas, cantares de ciego, cuentos minúsculos, adivinanzas, cuentacuentos...
- 19:15 horas: Xaime Fandiño presenta Contubernio Picacho acompañado por el editor Xabier Romero
- 20:00 horas: Presentación de La cámara de las maravillas de María Oruña acompañada por el periodista Rafa Valero
- 18:30 horas: Presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga con Luismi Pérez y Ledicia Costas (autores) y Víctor Mascato (editor) (Carpa 2)
- 19:30 horas: Ledicia Costas firma su obra (Carpa 2)
Sábado 4 de julio
- 18:15 horas: Contacuentos participativo Historias que caben nunha maleta.
- 19:15 horas: Ana Viéitez (Pacto de silencio), Óscar Guzmán (Só os mortos saben a verdade) e Xaquín Núñez Sabarís (Mañá, cando sexamos luns) conversan sobre novela negra con la escritora María Nieto
- 20:00 horas: Ana Lena Rivera (La casa de huéspedes) y Laura Portas (El palacio del agua) conversan con María Nieto sobre sus novelas
- 19:00 horas: Perpetuando a José Suárez (Carpa 2)
- 19:45horas: La periodista Tamara Novoa conversa con Cecilia F. Santomé sobre Boundaries Road, obra ganadora del Premio Blanco Amor de Novela (Carpa 2)
Domingo 5 de julio
- 18:15 horas: Teatro para familias. Pedras de cartón representa a obra Alicia.
- 19:15 horas: Encuentro literario: Lucía Solla conversa con Guada Guerra sobre Comerás flores
- 20:00horas: Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Guada Guerra
- 20:00 horas: Recital de poesía con Mónica Caldeiro, Luis Valle, Ramón Romero y Samuel Merino (Carpa 2)
Lunes 6 de julio
- 18:15 horas: Taller de cómic A debuxar con Marcopola, de Jacobo Fernández
- 19:15 horas: Presentación de la traducción versificada en gallego de Medea e Fedra de Séneca. Dialogarán: Fernando Doménech, traductor, María Álvarez, profesora y Monse Arén, profesora.
- 20:00 horas: Diálogo intergeneracional: borrar, reescribir, contar: a literatura que fala do que nos pasa, con Fran Alonso (Cáncara) y Valeria G. Caneda (Goma de borrar) que conversan con Adela Touriñán D. (@mazadahorta)
- 19:00 horas: Jose Ignacio Carnero presenta Os fabuladores (Carpa 2)
- 19:45 horas: Teñen luces os versos. Una conversación sobre el último libro de Antonio García Teijeiro con Pedro Feijoo (Carpa 2)
Martes 7 de julio
- 18:15 horas: Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria.
- 19:15 horas: Conversas Follas Novas: Érica Esmoris, Premio libro infantil, conversa con Rosa Aneiros, Premio libro xuvenil.
- 20:00 horas: Brais Lamela presenta A linguaxe extranxeira
- 19:00 horas: Xoán Carlos Abad Gallego presenta Vigo naqueles tempos: 1967 acompañado del vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses, Antonio Giráldez Lomba (Carpa 2)
- 20:00horas: Una backroom propia. Poesía de micro aberto con Branca Trigo (Carpa 2)
Programa completo de firmas
Miércoles 1 de julio
- 12:00 horas: Alba Regueiro firma A través de mis latidos en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 17:00 horas: Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Stella Maris González Balbuena firma Prosas rotas en la caseta de la editorial Elvira
- 17:00 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Librouro
- 17:30 horas: Pablo Carreiro firma Chico, Xirarei e Lola Feroz en la caseta de la librería A gata tola
- 17:45 horas: Bea Gregores firma Bruxas e dragóns e o resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: Lidia Pérez firma Los puntitos mágicos en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 18:00 horas: Sandra Parente firma Las máscaras de Julia en la caseta de la librería Vigo de papel
- 18:00 horas: Eduardo Baamonde firma Cuadernos de acuarelas en la caseta de la librería Uróboros
- 18:00 horas: Alicia Savaxe firma 37 en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Libros para soñar
- 19:00 horas: María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Vigo de papel
- 19:00 horas: Francesca da Silva firma El niño poeta en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Librouro
- 19:30 horas: Carlos Amado firma Monte Aberto en la caseta de la librería Wells
- 19:45 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Manuel Esteban firma La ira de los mansos en la caseta de la librería Vigo de papel
- 20:00 horas: Francisco Castro firma Memoria Ram: Cero en la caseta de la editorial Elvira
Jueves 2 de julio
- 12:00 horas: Juan Abalde firma Las cuevas de solimán en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 12:00 horas: Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Uróboros
- 17:00horas: Alexia Dotras firma Nocivo en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: María Xosé Porteiro firma Tabiba en la caseta de la editorial Elvira
- 17:00 horas: Nubia Almandos firma Una aventura zumbada en la caseta de la librería Librouro
- 17:30 horas: Reka Refojos firma Rula en la caseta de la librería Uróboros
- 17:30 horas: Samuel Ferro firma A queimada das ánimas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira
- 17:45horas: Marta Villar firma O misterio dos gatos rosas y Detective Ferruchi en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: Alba Tomé firma As humanidades en la caseta de la librería Vigo de papel
- 18:00 horas: Luisa Abad firma Sereas afónicas en la caseta de la editorial Elvira
- 18:00 horas: Ramón D. Veiga firma su obra en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 18:30 horas: Jorge Lamas Dono firma A fidelidade viguesa en la caseta del Instituto de estudos vigueses
- 19:00 horas: Nuria Díaz firma Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas: Lucía Mojón firma a súa obra en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 19:00 horas: Paco Nogueiras firma os seus librodiscos en la caseta de la librería Libros para soñar
- 19:00 horas: Artemis López e Carla Míguez firman Lengua mutante. Reflexiones sobre lenguaje inclusivo en la caseta de la librería Lila de Lilith
- 19:00 horas: Pablo Carreiro firma Xirarei e o resto da súa obra en la caseta da librería Galgo azul
- 19:00 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Agrasar
- 19:00 horas: Victoria Pinal firma Tiña eu razón en la caseta de la librería Pedreira
- 19:00 horas: Antonio Tizón firma Madriña e Coplas analfabetas en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Nerea Cabaleiro firma Corazón indomable en la caseta de la librería Vigo de papel
- 19:00 horas: Loli Rodriguez firma Nailía en la caseta de la librería Librouro
- 19:30 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros
- 19:30 horas: Ramón Trigo firma Treasure Island en la caseta da librería Wells
- 19:45horas: Cati Calo firma A señora de Pedramorta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Manuel Bragado firma Afouteza celtista en la caseta de la editorial Elvira
- 20:00 horas: Ana Vieitez firma Pacto de silencio en la caseta de la librería Vigo de papel
Viernes 3 de julio
- 12:00 horas: Ana Vila González firma Laguna en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros
- 12:00 horas: Raquel Rodríguez Muñiz firma Así nos ven en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 12:00 horas: Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro
- 17:00 horas: Sofía Brotóns firma Matriz en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Jesús Vasconcellos Soliño firma La falsa gurú en la caseta de la editorial Elvira
- 17:30 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros
- 17:30 horas: Valeria Mederer firma Un feitizo de familia, Un embrujo de familia y El pianito feo en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 17:45 horas: Iván R. firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: Andrés Castro e Alexandre Senande firman Sentinelas da Lúa Carmesí, Sentinelas no limiar das Tebras y Historias do Páramo en la caseta de la librería A gata tola
- 18:00 horas: Clara Pino firma As trobadoras silenciadas en la caseta da editorial Elvira
- 18:00 horas: María Solar firma As malas ideas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira
- 18:30 horas: Alexandre Escribá firma El secreto de Víctor Black en la caseta de la librería Vigo de papel
- 19:00 horas: Lucía Belarte e David Lorenzo firman A panadería en la caseta de la librería Libros para soñar
- 19:00 horas: David Braña e Ángela Curro firman Pat Estrella y el gigante de plástico en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas: Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar
- 19:00 horas: Antón Reixa firma Cicatriz/Scar en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO
- 19:00 horas: Arantza Portabales firma Asfirmato no muiño do cura en la caseta de la librería Librouro
- 19:30 horas: Miguel Ángel Rodríguez firma La cueva de la ballena y Principio final en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 19:30 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros
- 19:30 horas: Alicia Jaraba firma Soy la malinche e Lejos en la caseta de la librería Cómics Vigo
- 19:30 horas: Xurxo Estévez firma Notas ao pé de páxina en la caseta de la librería Wells
- 19:45 horas: María Gil Molinos firma Entre Mares en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Alberto Avendaño firma Caosmos e Bueno carallo bueno en la caseta de la editorial Elvira
Sábado 4 de julio
- 11:00 horas: Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A gata tola
- 11:00 horas: Lola Llatas firma Hija de invierno en la caseta de la librería Vigo de papel
- 11:30 horas: Alba López firma Nándinor 3 en la caseta de la librería Uróboros
- 12:00 horas: Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar
- 12:00 horas: Francisco Narla firma Triloxía de Compostela en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Ventura Mera Álvarez firma Insomnio en la caseta de la editorial Elvira
- 12:00 horas: Salty Freckles firma Desamarres en la caseta de la librería Librouro
- 12:30 horas: Luis García Rey firma Chantaje en la caseta de la librería Vigo de papel
- 12:30 horas: Víctor Pinel firma Piezas en la caseta de la librería Cómics Vigo
- 17:00 horas: Fabián Plaza firma Nada que ocultar en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Alfonso Barreiro “Fon” firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos e Banainas en la caseta de la librería A gata tola
- 17:00 horas: Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la editorial Elvira
- 17:00 horas: Montse Astray firma El nido de las gaviotas en la caseta de la librería Librouro
- 17:30 horas: Dani Padrón firma Tranquila y A veces mamá tiene truenos en la cabeza en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 17:30 horas: Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Agrasar
- 17:30 horas: Petra Bienvenido firma Codex Umbrarum en la caseta de la librería Uróboros
- 17:45 horas: Nazaret Araujo firma Clementina, abuela contrabandista en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: Pedro Feijoo firma Donde nacen las bestias en la caseta de la librería Vigo de papel
- 18:00 horas: Xabier Ferreiro firma Poemáforos, Pido unha patria ao mundo e O Cabronario en la caseta de la editorial Elvira
- 18:00 horas: Óscar Guzmán firma Só os mortos saben a verdade en la caseta de la librería Pedreira
- 18:00 horas: Xaquín Núñez Sabarís firma Mañá, cando sexamos luns en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 18:30 horas: Ma del Pilar López Vidal firma Isaac Fraga. Una vida dedicada al espectáculo en la caseta del Instituto de estudos vigueses
- 19:00 horas: Xulio Gutiérrez firma Elas e outros libros da colección Animais extraordinarios e da colección Crías de animais en la caseta de la librería Libros para soñar
- 19:00 horas: Nuria Vilán Prado firma Desobediensia en la caseta de la librería Lila de Lilith
- 19:00 horas: Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas: Java Torrente firma El arte de matar en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Alberte Blanco Casal firma O Pazo das Marismas en la caseta de Pedreira
- 19:00 horas: Francisco Narla firma Ultreia e Suseia en la caseta de la librería Librouro
- 19:30 horas: Teresa Novoa firma La mujer del retrato en la caseta de la librería Wells
- 19:30 horas: Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Uróboros
- 19:30 horas: Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdo en la caseta de la librería Galgo azul
- 19:45 horas: Gabriel Romero de Ávila firma Odio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Val Eudoxia firma O libro dos anatemas en la caseta de la librería Pedreira
- 20:00 horas: María Rod firma La importancia del pez cebra en la caseta de la editorial Elvira
Domingo 5 de julio
- 11:00 horas: Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro y O caso Salgueiro en la caseta de la librería Vigo de papel
- 11:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 12:00 horas: Alfonso R. López firma Now you are talking! en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 12:00 horas: Andrea Nunes Brións e Leticia Citoula firman Razóns de peso. Desbordamentos, desexos e outras incomodidades gordas en la caseta de la librería Lila de Lilith.
- 12:00 horas: Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Fernando Fernández Domonte firma Memorias de Cara B, Contos da beiramar y Un curso con Carlos Oroza en la caseta de la editorial Elvira
- 12:00 horas: Xulia Alonso firma Futuro imperfecto en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/Libros del KO
- 12:00 horas: Lucía Román Eyo firma El linaje del cormorán en la caseta de la librería Librouro
- 12:30 horas: Ramón Romero firma Millennialismo ou sátira dunha xeración en la caseta de la librería Aenea
- 12:30 horas: Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Vigo de papel
- 12:30 horas: Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros
- 12:30 horas: Mara Méndez firma Operación Morcego en la caseta de la librería Cómics Vigo
- 17:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 17:00 horas: Ulises Bértolo firma Exitus en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Oriana Méndez firma Interna y Llanuras sucesiones en la caseta de la editorial Elvira
- 17:30 horas: César Caramés firma El Porvenir Ediçom fac-símile en la caseta de la librería Aenea
- 17:45 horas: Eduardo Fernán-López firma El balanceo del alacrán en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: José Manuel Hidalgo Cuñarro firma Breve historia de O castro de Vigo en la caseta de la editorial Elvira
- 18:30 horas: Rober Cagiao firma Cadena de Favoresen la caseta de la librería Vigo de papel
- 18:30 horas: Javier Santalices firma Mala letra en mi libreta en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 19:00 horas: Paula Nuñez firma Te echo de menos, ven y hazme poesíaen la caseta de la librería Galgo azul
- 19:00 horas: Pilar Bellver firma No voy en la caseta de la librería Lila de Lilith
- 19:00 horas: Miguel Vigo firma Tantas veces junio en la caseta de laeditorial Elvira
- 19:30 horas: María Reimóndez firma A casa do amo y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón
- 19:30 horas: Lola López-Menéndez firma Ardentía 1854 y Ardentía 1890. El naufragio del Serpent en la caseta de la librería Uróboros
- 19:45 horas: Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de laa librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorriones y halcones en la caseta de la librería Vigo de papel
Lunes 6 de julio
- 11:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 11:30 horas: Shopy Pinó firma La mansión de los Carrassi II en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Nacho Rubio firma Los niños guarros en la caseta de la librería Vigo de papel
- 12:00 horas: Amara Castro firma Hasta siempre, Malena Giestal en la caseta de la librería Librouro
- 17:00 horas: Silvia de Pablos firma El aquelarre de sálvora en la caseta de la librería Librouro
- 17:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 17:00 horas: Celso Rodríguez Fernández (estará a súa viúva, Maika Mourelo Gallardo) firma O refraneiro en la caseta de la editorial Elvira
- 17:30 horas: Carlos G. Fernández firma 50 lugares sagrados de Galicia en la caseta de la librería Uróboros
- 17:30 horas: Rodrigo Costoya firma Hijos de Gael en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:45 horas: Darío Barro firma Luz de obra en la caseta de la librería Espazo Léctor Nobel Gran Vía
- 18:00 horas: Miguel Cabaleiro firma Recuerdos del sol naciente en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 18:00 horas: María Lado firma Odias a poesía e Odias la poesía en la caseta de la editorial Elvira
- 18:00 horas: Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de Pedreira
- 18:00 horas: Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 18:30 horas: Marta Vilas Rodriguez firma Arquitectura parroquial y desarrollo urbano de Vigo S.XX en la caseta del Instituto de estudos vigueses
- 18:30 horas: Santiago Díaz firma El amo en la caseta de la librería Vigo de papel
- 19:00 horas: María del Carmen Méndez Santos firma No me gusta cómo hablas. Crítica de la discriminación lingüística en la caseta de la librería Lila de Lilith
- 19:00 horas: Adrián Alfonso Rivas firma Carne Picada en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas: Antón Beiras firma Hay que destruir a Cartago en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: Fátima Martínez firma Villapalabra en la caseta de la librería Librouro
- 19:30 horas: Ismael Ramos firma A parte fácilen la caseta de la librería Wells
- 19:30 horas: Juan de Sola firma Entre los muros del olvido en la caseta de la librería Uróboros
- 19:45 horas: Miguel Calvo Marqués firma As esquinas en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 20:00 horas: Antonio García Teijeiro firma Sentado diante da fiestra, Se falases de min y En voz baja en la caseta de la editorial Elvira
- 20:00 horas: Jacobo Fernández Serrano firma Marcopola en la caseta de la librería Cómics Vigo
Martes 7 de julio
- 11:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 12:00 horas: Beto Luaces firma a saga Vicvs en la caseta de la librería Mi rincón favorito
- 12:00 horas: Pablo Carreiro Fernández firma Chico! Viviendo en una trampa de cristal y Xirarei! en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 12:00 horas: Rubén de Marina firma Baires, con la piel tersa en la caseta de la librería Librouro
- 12:30 horas: Rosiña Carpintero firma Rosiliencia en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Sonia Mirón firma Un sol dentro de mí en la caseta de la librería Vigo de papel
- 17:00 horas: Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A gata tola
- 17:00 horas: Emilio Herrera Oya firma El primer servicio en la caseta de la editorial Elvira
- 17:30 horas: Rena Ortega firma Civilizacións perdidas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 17:30 horas: David Gago Sampedro firma La morgue flotante en la caseta de la librería Uróboros
- 18:00 horas: Charo Lopes firma Begonha Caamanho uma das nossas en la caseta de la librería Aenea
- 18:00 horas: Jorge Ortega firma Las malas ideas en la caseta de la librería Vigo de papel
- 18:00 horas: Clara do Roxo firma Actrices Secundarias en la caseta de la editorial Elvira
- 18:00 horas: Rosa Aneiros firma Noite das cebolas y sus obras en la caseta de la librería Pedreira
- 18:00 horas: Isaac Predouzo firma David y Claudia en la caseta de la editorial Plasson&Bartleboom/ Libros del KO
- 18:00 horas: Sahira Rose firma Efecto mariposa. Alas negras en la caseta de la librería Librouro
- 19:00 horas: Raquel Senra (tradutora) firma Terra delas en la caseta de la librería Lila de Lilith
- 19:00 horas: Diego Bará firma Virxinia e Castelao en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel Gran Vía
- 19:00 horas: Carmen Pereiro-Oliveira firma En aquellas calles dibujé mis pasos en la caseta de la editorial Elvira
- 19:00 horas: María Couso firma Cerebro y Pantallas en la caseta de la librería Vigo de papel
- 19:30 horas: Ana Bulnes, Raquel Pico y María Ramos firman Señoras en bicicleta en la caseta de la librería Wells