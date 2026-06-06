La Bienal de Cartelismo Terras Gauda ya tiene ganador: El profesor Hung-Chang Lin

El Premio de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón ya tiene ganador: Se trata de Hung-Chang Lin, profesor de Diseño de Comunicación Visual en la Jinwen University of Science and Technology (Taipei), miembro de la Junta Directiva de la Asociación Taiwanesa de Diseño Gráfico (TGDA) y artista gráfico de referencia en su país con prestigiosos premios internacionales.

Por unanimidad, el jurado valoró su composición rotunda, minimalista y la gran capacidad de captar la atención.

Primer premio de la Bienal de Cartelismo para Lin Hung Chang.

Por otro lado, Hristo Hristov (Bulgaria), que ya había sido finalista en una edición anterior, ha logrado el primer Accésit Autoridad Portuaria de Vigo; Antonio Fernández (Pontevedra) el segundo Accésit y Marcos Farina (Argentina) la Mención Especial. En total, se han repartido 16.000 euros en premios.

Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Taiwán, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Taiwán y Uruguay son los 22 países de los 63 diseñadores finalistas, entre los que se encontraban los premiados, los cuales se desvelaron en una velada celebrada en Vigo.

El evento celebró su 25 aniversario, afianzando la Bienal como referente del diseño gráfico contemporáneo mundial. El evento hizo historia con la participación de 2.120 carteles de 83 países de los cinco continentes.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acudió al evento en representación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. También estuvieron presentes el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz. En la velada se rindió homenaje a Fernando Ónega.