The Rapants, Lúa Mosquetera, 9LOURO e Nadie González: Invitados de las "Conversas", en Pontevedra

Vuelve la iniciativa "Conversas do Primeiro Andar", una cita cultural impulsada por la productora Jack-Jack y que se desarrolla en el Mercado de Abastos de Pontevedra. Ya ha confirmado nuevas citas los días 16, 21 y 23 del próximo mes de mayo.

La edil de Promoción Económica, Anabel Gulías y el director de la agencia, Marcos Rivas, desgranaron la programación, que contará en esta ocasión con The Rapants, Lúa Mosquetera, 9LOURO e Nadie González. El objetivo será "dialogar" y "pasar un tempo de lecer gustoso".

Así, el 16 de mayo, a las 13:00 horas, será el momento de la "conversa" con Lúa Mosquetera, artista multidisciplinar, de la mano de la periodista Susana Pedreira. Hablará sobre poesía, bordado o pintura.

El 21 de mayo, a las 20:00 horas, será el turno para charlar con The Rapants, que, además, firmarán discos en esta cita. Los periodistas Belén López y Alejandro Espiño moderarán el encuentro con la banda gallega.

Por último, el 23 de mayo, a las 13:00 horas, será el turno para "conversas urbanas" con 9LOURO y Nadie González, dos artistas que, según fuentes municipales, "están a abrir novos códigos e linguaxes". El periodista cultural "Rincón de Daniel" será el encargado de dirigir este encuentro.