Ana Duato y Darío Grandinetti se suben a las tablas de Vigo para interpretar "La Música"

"Es la historia de un amor brutal. Decidieron separarse, pero esa separación convierte en definitivo su amor", relata la actriz Ana Duato sobre la obra, que fue escrita por Duras en 1965 para televisión.

Esta historia narra la vida de una pareja que, tiempo después de separarse, vuelve a reunirse en una ciudad para firmar su divorcio. Se reencontrarán por última vez en un hotel. Lo que comienza como una despedida formal se convierte en una autopsia emocional cargada de reproches, deseos residuales y verdades silenciadas durante años. "Hablarán, reirán, gritarán y se amarán con desesperación esa noche", subraya Afundación en un comunicado recogido por Europa Press.

El espectáculo, que fue estrenado hace un año, llega a Vigo tras una larga gira. Tuvo una estancia en un teatro de Madrid de más de año y medio y ahora será representado a partir de las 20:30 horas de este jueves en la ciudad olívica.

Afundación ha subrayado que las personas que no disponen de abono pueden obtener sus entradas en "Ataquilla.com".