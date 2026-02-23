La viguesa An Alfaya, distinguida con el Premio Laxeiro 2026: "Quizá la cultura sea la última esperanza"

El museo MARCO de Vigo ha acogido este lunes el acto de entrega del Premio Laxeiro 2026, que ha recaído en la escritora viguesa An Alfaya. La fundación la ha reconocido por su "prolífica producción, la gran versatilidad de su escritura y el talento para dirigirse al público infantil, juvenil y adulto".

Así, según informa Europa Press y coincidiendo con el 118 aniversario del nacimiento de Laxeiro, la Fundación que lleva su nombre ha hecho entrega del reconocimiento que, cada año, premia a una persona, colectivo o institución por su labor a favor de la cultura gallega.

En el acto, el secretario general del patronato de la Fundación, Carlos García-Suárez, ha subrayado los 'méritos' de An Alfaya para hacer acreedora del premio. También ha tenido palabras de recuerdo para Xesús Alonso Montero, recientemente fallecido, y reconocido con el Premio Laxeiro 2023.

Por su parte, el escritor Francisco Castro se ha referido a la fecha de este lunes, 23 de febrero, para recordar el golpe de Estado de 1981 y la importancia de "no olvidar la fragilidad de la democracia en tiempos de amenaza de los fascismo". Por otro lado, ha querido poner el foco en Rosalía de Castro, máxima exponente de la literatura gallega y ha destacado que An Alfaya es una "dignísima continuadora" de la tradición femenina de las letras gallegas.

La homenajeada ha agradecido el reconocimiento otorgado y ha puesto el foco en la comunicación entre la literatura y las artes plásticas, en la capacidad del arte para conmover y humanizar, pero sobre todo para "transformar". "Quizá la cultura y la creación sean la tabla de salvación que nos queda, la última esperanza", ha proclamado.

El acto ha sido clausurado por el presidente de la Fundación Laxeiro y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha puesto en valor el trabajo de esta entidad para la difusión del legado de Laxeiro y de la cultura en general.