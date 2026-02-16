La Diputación inaugura en Vigo la exposición "Compartir é vivir" sobre igualdad y violencia machista

La Diputación de Pontevedra ha inaugurado este lunes la exposición colectiva itinerante "Compartir é vivir. Intervencións artísticas na cidade", que llega a su sede de Vigo con obras de 15 artistas de seis países (España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México).

La propuesta busca generar una reflexión en torno a la desigualdad, la violencia, la convivencia y la identidad, y se enmarca también como conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha destacado que la exposición es "una llamada colectiva a la conciencia social a través del arte", así como "una invitación a ocupar el espacio público con mensajes de igualdad, respeto y dignidad". La muestra permanecerá abierta en la Sala Maruja Mallo hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 20:30 horas.

"Compartir é vivir" reúne obras concebidas para el espacio público, entendido como un bien común y también como un derecho históricamente reclamado por las mujeres. Formalmente se presenta como dípticos —dos imágenes pensadas como una única unidad creativa— diseñados para intervenir quince MUPI (paneles urbanos de información habitualmente destinados a publicidad), instalados en el municipio de Marín en 2022.

Participan Guerrilla Girls, Yolanda Herranz, Regina José Galindo, Celeste Garrido, Beth Moysés, Mau Monleón, Elina Chauvet, Mar Caldas, Bia Santos, Nela (Manola Roig), Lorena Wolffer, Samuel Gallastegui, Patricia Glauser, Alissia (Mª Penalva-Leal) y Lilian Amaral, y durante el periodo de apertura se organizarán visitas guiadas, además de actividades como la presentación del catálogo y una performance.