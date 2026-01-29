La Diputación de Pontevedra concede el primer Premio Castelao de Textos Teatrales a 'Khora'

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado este jueves la obra ganadora del primer Premio Castelao de Textos Teatrales, que ha recaído en José Luis Baños de Cos por su obra Khora, ambientada en la ciudad de Vigo y presentada bajo el lema "El espacio que habito".

Según ha destacado López, esta nueva convocatoria, creada para poner en valor la figura de Castelao y seguir impulsando la cultura y la lengua gallegas, fue un éxito de participación, con un total de 43 textos presentados.

Tras la reunión decisiva del jurado en el Pazo provincial, presidida por el propio Luis López e integrada por cinco personas de reconocido prestigio en los ámbitos de la literatura, el teatro, la docencia y las instituciones culturales, la elección fue unánime.

El jurado ha argumentado su decisión por "la temática social, que muestra problemas de nuestro tiempo; la calidad de la escritura reflejada en los diálogos y la caracterización de los personajes; y la agilidad de su estructura".

El galardón está dotado con 12.000 euros y, según ha avanzado el presidente, la Diputación ya trabaja en la preparación de una segunda edición.