VigoCultura 2026: 27 espectáculos en Príncipe, Puerta del Sol y Auditorio Municipal

El Concello de Vigo ha presentado este viernes la programación de VigoCultura 2026, que estará compuesto por 27 espectáculos que se celebrarán en Príncipe, Puerta del Sol y el Auditorio Municipal destinados a todos los públicos que incluye comedia, monólogos, teatro clásico y contemporáneo y magia. Contará con 2 espectáculos de calle; otros 16 para público adulto y 9 para espectadores infantiles y familias.

El alcalde, Abel Caballero, ha destacado que VigoCultura es "la repetición de un éxito comprobado". "VigoCultura es un éxito extraordinario, prácticamente lleno en todas las actuaciones, y eso significa que en Vigo tenemos una demanda de cultura importantísima", ha celebrado.

La programación arrancará el viernes, 30 de enero, con Carman, una comedia para todos los públicos. Al día siguiente, el sábado, será el turno de El mundo del circo. Ambas actuaciones serán a las 19:00 horas en la Puerta del Sol y frente al Museo MARCO para recorrer Príncipe.

A partir del domingo 1 de febrero, el Auditorio Municipal acogerá 25 representaciones, que comenzarán con la puesta en escena de la obra Los yugoslavos, con Javier Gutiérrez. También contará con el clásico de Shakespeare, Rey Lear, interpretada por la "Companhia do Chapitô" de Portugal, y habrá dos estrenos: Brazaletes y Señores.

En marzo, la programación girará en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer los días 8 y 14 de marzo. En abril, los días 18 y 19 se celebrará el Día Mundial del Circo; y el 24, 25 y 26 de abril, el Día Internacional de la Danza. Caballero ha destacado la actuación de Rosa Cedrón con la gira 30 años de música gallega.