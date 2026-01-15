La Galería Maraca anuncia su cierre en Vigo: "Es doloroso para nosotras"

El espacio cultural, artístico, y expositivo Galería Maraca, ubicado en la rúa Doutor Cadaval, cerrará sus puertas en el arranque de este 2026, tal y como han informado a través de las redes sociales sus responsables. Se trata, dicen, de una decisión "difícil y dolorosa", a la que se ha llegado por causas ajenas a sus promotores.

Más concretamente, argumentan motivos estructurales y derivados de las "goteras continuas" que sufre el espacio y que han provocado "daños" en equipos informáticos, mobiliario y mercancía.

La situación, han dicho, no es nueva. Durante varios años, las responsables de Maraca han confesado buscar soluciones; sin embargo, han continuado, su voluntad no ha coincidido con la comunidad ni con los propietarios del inmueble, lo que ha provocado que la situación "sea ya insostenible".

Por lo anterior, han continuado, "nos vemos obligadas a dejar el local y parar indefinidamente la actividad de la tienda y la galería. No es una decisión que tomemos a la ligera y os aseguramos que nos aprieta mucho el cuore", han lamentado, al tiempo que han recordado que Maraca ha funcionado durante un largo periodo de tiempo "como espacio de exposiciones, presentaciones y encuentro cultural que nos ha dado muchísimo, y nos gusta creer que también os ha dado mucho a vosotras".

Con todo, Chachachá Studio, firma de diseño gráfico vinculada al espacio, continuará con su actividad habitual en otra ubicación. "El cierre de Maraca no supone el final del estudio ni de nuestra manera de entender la cultura, el diseño y la creación, sino una pausa obligada para este espacio concreto", han dicho.

Así, la galería permanecerá abierta hasta el sábado 24 de enero. Durante todos estos días habrá una liquidación del stock de la tienda con descuentos de hasta el 50%.