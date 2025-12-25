Ledicia Costas presenta 'Brujas y Dragones', el primer librojuego gallego: "Se nota que nos divertimos haciéndolo"

Para muchos primeros lectores de la década de los 80 y principios de los 90, sus inicios estuvieron marcados por la serie Elige tu propia aventura, unos librojuegos en los que la historia se construía en base a las decisiones que tomaba el propio lector, variando la trama y el final según se realizase una u otra elección.

Eran un primer contacto con la lectura hipertextual e interactiva que se desarrollaría con la llegada de Internet y que mezclaba literatura y los juegos de rol, que se convertirían en una tendencia masiva a finales del pasado siglo. Un tipo de lectura que hoy se ha convertido en rara avis, pero en la que la escritora viguesa Ledicia Costas ha participado para recuperar.

Ella, el guionista Luismi Pérez y el editor de Triqueta, Víctor Mascato, se han puesto manos a la obra para publicar una trilogía de un librojuego que ya tiene su primer volumen en la calle: Brujas y Dragones: Baba Yaga.

Un viaje a Avilés

El germen de este proyecto lo encontramos en 2024, durante un viaje de Ledicia y Víctor hasta Avilés para asistir al festival de literatura fantástica Celsius. "Durante las horas de conducción hablamos mucho y así terminan surgiendo cosas", explica la escritora a Treintayseis.

"Él me dijo que se hizo lector gracias a los libros de Elige tu propia aventura y que su sueño sería publicar un librojuego, y ahí quedó", recuerda. Quiso la suerte o el destino que, nada más llegar al festival, la primera librería que encontraron tenía un libro que se titulaba Escribe tu propio librojuego. "Es una señal".

Libros de Elige tu propia aventura.

Mascato lanzó un "¿te atreves?", y Ledicia respondió con un "me atrevo". "Pero le dije que necesitaba un aliado que supiese sobre juegos de rol, y tenía a la persona perfecta", incide.

Esa persona era Luismi Pérez, al que conocía desde hacía años y pertenecía a su grupo de amigos de Madrid. Con él comparte la pasión por la literatura de terror y fantasía, además de los videojuegos: "Justo en 2024 empezamos a jugar en la Play al Elden Ring, y así le hice la propuesta; ni por llamada ni por whatsapp, a través de la Play", asevera entre risas.

Un equilibrio perfecto

Luismi Pérez y Ledicia Costas con el libro 'Brujas y Dragones". Pablo Vázquez

Que era la persona adecuada se confirmó al conocer que, al igual que Víctor, se había iniciado en la lectura con esos librojuegos de Elige tu propia aventura. Así, aportó su experiencia en el mundo audiovisual (fue guionista de programas como El Intermedio, de series y ahora prepara su primer largometraje).

"Él tiene un gran talento para escribir de manera súper visual, es muy bueno escribiendo diálogos y tiene experiencia como guionista de comedia, que en la literatura infantil la comedia tiene mucha importancia", explica Ledicia. "Se nota que nos divertimos haciéndolo", celebra.

Así se creaba un equilibrio perfecto, con ella apasionada del mundo literario, pero ambos con experiencia en el mundo del videojuego y del rol. Por su parte, Víctor Mascato aportó su formación en economía y empresas y su conocimiento de estadística, ya que "los números son básicos para escribir este tipo de libros".

Además, destaca Ledicia, "tenía montañas de librojuegos editados por Altea Junior que se sabe de memoria"; unos libros que, por cierto, están en casa de la escritora en estos momentos.

Inmersión literaria

Entendiendo que existe entre los niños y niñas "una híper estimulación de pantallas", creían que este tipo de librojuego podía ser también una puerta de entrada a otras obras clásicas a descubrir. Por esto, a lo largo de la historia se pueden visitar los mundos de obras como Drácula de Bram Stoker, Donde viven los monstruos de Maurice Sendak o incluso La metamorfosis de Franz Kafka.

El objetivo era que la literatura "estuviese muy cuidada" para aquellos que ya les apasiona la lectura, pero atraer a los que disfrutan con los juegos, ofreciendo batallas que se disputan con dados o combates en los que elegir entre espadas o hechizos.

La cuarta pata de la obra es la ilustradora Bea Gregores. "Es muy versátil, le puedes pedir lo que quieras", describe Ledicia. Además, "resultó que era jugadora de videojuegos, y entró de lleno en el proceso". Así, se juntaron cuatro personas "absolutamente fans de los librojuegos, los videojuegos y la literatura: una pandilla que funcionó muy bien".

El proceso de creación no fue sencillo; crearon un "árbol de decisiones", sobre el que se van enumerando las distintas ramificaciones de la historia. "Luismi y yo estábamos en ciudades distintas e íbamos construyendo la trama por videollamada, luego nos repartíamos las entradas y cada uno revisaba lo del otro", ahonda Ledicia.

Brujas y Dragones: Baba Yaga. Pablo Vázquez

Esta parte inicial duró unos dos meses, más el tiempo posterior que les llevó el desarrollo del libro. Eso sí, era un paso imprescindible y básico para crear ese mundo de Trisol en el que se desenvuelve la trilogía, con tres brujas que son "los bosses finales".

Brujas y Dragones: Baba Yaga, disponible en gallego y en castellano, nació para edades a partir de los 11 años, pero Ledicia reconoce que ven como desde los 9 años muchos lectores se apasionan con la obra, al igual que "padres y madres emocionados" por volver a vivir estas aventuras que, en este caso, ofrece hasta 52 finales diferentes.

Tras una ruta por Galicia de presentación, este sábado, 27 de diciembre, Ledicia Costas estará en la librería Vigo en papel, en la calle Aguia, 5, a partir de las 17:00 horas.