El Museo Marco de Vigo se prepara para 2026: presupuesto aprobado y 17 exposiciones programadas

El Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco) ha aprobado este lunes su presupuesto y programación para el año 2026. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

En total, el museo contará con 1.250.000 euros, de los cuales el Concello aporta 770.000 euros. "Aportamos 20.000 euros más que el año anterior y, además, dedicamos 125.000 euros adicionales para la renovación de la cubierta", ha adelantado el regidor socialista. Justo el jueves pasado, la Deputación de Pontevedra renovó su convenio de colaboración con el Marco, al que entrega 100.000 euros.

Por otro lado, Caballero ha avanzado que el museo de arte contemporáneo vigués tiene 17 exposiciones programadas para 2026. "Una gran programación del Museo Marco, que hace gala de la nueva etapa esplendorosa que está viviendo", ha afirmado el alcalde, que ha anunciado algunas exposiciones que se podrán disfrutar el próximo año: