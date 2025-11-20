Diputación de Pontevedra y Museo Marco renuevan su convenio de colaboración

La Diputación de Pontevedra y el Museo Marco de Vigo han firmado este jueves el convenio de colaboración entre ambas instituciones, que supondrá una aportación del Gobierno provincial de 100.000 euros para impulsar su actividad, contribuyendo a la producción y realización de exposiciones, publicaciones y otras actividades.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y el director del Marco, Miguel Fernández-Cid, han sido los encargados de plasmar la firma en el documento. Durante el acto, Sánchez ha destacado que este dinero irá destinado a apoyar las muestras de Susanne Themlitz, Laura Lio o Érguete, los foros 'Diálogos abertos' y 'As voces femininas non se escoitan', o los catálogos de Juan Giralt y Alfonso Galván, entre otras iniciativas.

"Damos un impulso al desarrollo del museo Marco para que sea un lugar próximo a la ciudad y disponga de una oferta variada y atractiva. Queremos que sea un espacio vivo y abierto, facilitando el acceso universal a la cultura y, por tanto, a su poder transformador", ha proclamado la vicepresidenta provincial.