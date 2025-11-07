EL Hematofesti encara su penúltimo día en Vigo: Talleres de cómic, cultura y comedia
Ignatius Farray, Touriñán, María Lado, Sobria y Serena, Silvia Superstar, Grande Amore, Teresa Rabal, IGMIG o Los Hermanos Podcast se sumaron a la gran gala celebrada en el Mar de Vigo
Más información: Los vigueses Caspervek inaugurarán el Hematofesti en Vigo
Tras la gala central del evento en el Mar de Vigo, el Hematofesti encara su penúltimo día con múltiples e interesantes propuestas relacionadas con el cómic y la cultura y, como no podía ser de otro modo, con un toque de humor.
Por el auditorio pasaron personajes como Ignatius Farray, Touriñán, María Lado, Sobria y Serena, Silvia Superstar, Grande Amore, Teresa Rabal, IGMIG o Los Hermanos Podcast. Los programas infantiles de televisión, especialmente el Xabarín Club, fueron el hilo conductor del evento.