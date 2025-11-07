EL Hematofesti encara su penúltimo día en Vigo: Talleres de cómic, cultura y comedia

Tras la gala central del evento en el Mar de Vigo, el Hematofesti encara su penúltimo día con múltiples e interesantes propuestas relacionadas con el cómic y la cultura y, como no podía ser de otro modo, con un toque de humor.

Por el auditorio pasaron personajes como Ignatius Farray, Touriñán, María Lado, Sobria y Serena, Silvia Superstar, Grande Amore, Teresa Rabal, IGMIG o Los Hermanos Podcast. Los programas infantiles de televisión, especialmente el Xabarín Club, fueron el hilo conductor del evento.

Este pasado jueves también se inauguró en Vialia Vigo el Espacio Gaming de Nintendo. Concepción González, encargada de desarrollar y escribir videojuegos, y Pedro Mañas, escritor, centraron la atención sobre una interesante charla temática.

Actividades para este viernes

El Hematofesti continuará hoy con tres talleres, entre ellos, uno con Bea Lema, Premio Nacional del Cómic, en Maraca. Lois Pérez ofrecerá también una presentación en el espacio lector de la librería Nobel de O Calvario.

Por otro lado, a lo largo de toda la jornada tendrá lugar el ciclo de charlas sobre Cultura y economía. Será en el Auditorio del Consorcio de la Zona Franca. Estarán presentes Xosé Antonio Touriñán, Elena Ferro, Yolanda Castaño, Noel Ceballos ou Alberto Vázquez

El día terminará con humor. Más concretamente, con el Comedy Club de Vitruvia, en el que Ignatius y los participantes de la residencia de comedia Queremos humor actuarán en un evento para el que ya se han agotado todas las entradas.