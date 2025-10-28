Vigo aumenta el presupuesto de Cultura: rondará los 20 millones de euros

El Concello de Vigo contará en 2026 con un presupuesto para Cultura de 19.865.000 euros en 2026, lo que supone un incremento de 1.321.000 euros respecto al ejercicio anterior, es decir, un 7% más, lo que supone un aumento histórico en la inversión municipal en esta partida.

Las bibliotecas públicas (Neira Vilas, Juan Compañel y Casa Galega da Cultura) contarán con un presupuesto de 1.160.000 euros, mientras que los museos y equipamientos culturales recibirán 3.941.000 euros, con un incremento de 701.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan las mejoras en el MARCO (145.000 euros entre obras e incremento de funcionamiento), intervenciones en el Museo Liste (255.000 euros), el Museo Quiñones de León (206.000 euros), la Casa Galega da Cultura (45.000 euros) o la Casa das Artes (80.000 euros).

El Concello también destina 596.000 euros a reforzar la seguridad en los museos y 513.000 euros a la atención al público, así como 250.000 euros para exposiciones y 50.000 euros para adquisición de nuevas obras artísticas.

La promoción cultural contará con una partida de 2.950.000 euros, casi medio millón más que en 2025. Se amplía el apoyo a bandas, corales, orquestas, festivales y asociaciones culturales de la ciudad, entre ellas las bandas de música de Vigo (233.000 euros), corales (205.000 euros), la Orquestra Vigo 430 (150.000 euros), Amigos da Ópera (60.000 euros), el Instituto de Estudos Vigueses (40.000 euros) o la Feria del Libro (15.000 euros). Además, se crea una nueva línea de subvenciones culturales de 80.000 euros destinada a entidades que organicen eventos y actividades en Vigo.

El alcalde anunció también una programación cultural en todos los barrios y parroquias, con una inversión de 230.000 euros en teatro, música y artes escénicas. El Auditorio Municipal y el programa Vigo Cultura contarán con 350.000 euros, y el Auditorio Mar de Vigo dispondrá de 500.000 euros para subvencionar actividades. Por su parte, el programa de arte urbana contará con 450.000 euros, incluyendo una exposición inmersiva dedicada a Julio Verne (175.000 euros) y un proyecto artístico en el barrio del Rocío (108.000 euros).