El Archivo Histórico de Pontevedra ya cuenta con el expediente de declaración de herederos de Castelao

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra ha hecho entrega este jueves del expediente de declaración de herederos de Castelao al Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, que se encargará de su conservación y custodia.

Los documentos, fechados en 1972, fueron localizados por un funcionario durante el proceso de reorganización de fondos antiguos del Archivo Judicial del Juzgado.

Tras el hallazgo del expediente en agosto, el juzgado informó al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y al Archivo Histórico Provincial, que subrayó la relevancia del descubrimiento.

La entrega se ha llevado a cabo esta mañana en un acto solemne con la presencia del magistrado Julio César Díaz Casales, la letrada Adriana Álvarez Gorgojo, el funcionario Pablo López, que fue el que localizó el documento, y la directora del Archivo Histórico, Carmen Luisa Corgo Solleiro.