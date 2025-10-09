Vigo celebra la tercera edición de "VigoFem", un festival cultural protagonizado por mujeres

Del martes 14 al domingo 19 de octubre, Vigo acogerá la tercera edición de "VigoFem", un ciclo de cinco citas culturales lideradas por mujeres en ámbitos como el cine, la literatura, el teatro y la música.

El objetivo, según ha explicado la teniente de alcalde, Carmela Silva, durante la presentación del programa, es "poner en valor la capacidad transformadora de la cultura hecha por mujeres, destacando las ideas y mensajes que queremos trasladar a la sociedad".

Silva ha animado a la ciudadanía a participar en los eventos y ha subrayado que "para construir un mundo en el que merezca la pena vivir, hay que luchar cada día para que la igualdad ocupe el espacio necesario para transformar la sociedad". En este sentido, ha destacado que "VigoFem 2025" es una invitación a la reflexión a través de diferentes disciplinas artísticas, todas ellas con una mirada feminista.

Por su parte, la coordinadora del programa, Isabel Blanco, ha puesto en valor la calidad y personalidad de las creadoras que protagonizarán cada una de las actividades, agradeciendo al Concello de Vigo "su compromiso como Concello feminista, que mantiene a las mujeres en el foco de la sociedad en todos los niveles".

Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.

Programa VigoFem 2025