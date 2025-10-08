Mos (Pontevedra) celebra el Día de las Escritoras con un acto dedicado al talento literario femenino

El Concello de Mos conmemorará el Día de las Escritoras con un acto especial que se celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el talento literario de las autoras mosenses y reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y la cultura, destacando su contribución a la vida intelectual y artística del municipio.

El encuentro reunirá a varias creadoras locales de distintas generaciones y géneros literarios, tanto en gallego como en castellano. Entre las participantes estarán Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga y autora de la trilogía Así nos ven, Así me vexo y Así nos vemos; Angie Roa, ganadora del VI Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético con Noa e a cidade sen maxia; Noelia Rodríguez, abogada y autora de novelas románticas y de ciencia ficción como Involución o La chica de las magdalenas; Sonia Blanco Sío, médica y autora del álbum infantil A Pedra Vermella; Beatriz Cabaleiro, periodista y finalista del Premio Frei Martín Sarmiento 2022 con Clover, unha porquiña diferente; y Rosa Montenegro Bernárdez, pedagoga y autora de El yo y sus metáforas.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha subrayado que este encuentro "es una hermosa oportunidad para reconocer y celebrar el talento de nuestras escritoras, que enriquecen nuestra cultura e inspiran a las nuevas generaciones".

Durante la velada, las autoras compartirán fragmentos de sus obras y reflexiones sobre el proceso creativo y el papel de la mujer en la literatura contemporánea. El acto, abierto al público hasta completar aforo, promete ser un espacio de emoción, palabra e inspiración compartida.