Mos (Pontevedra) celebra el Día de las Escritoras con un acto dedicado al talento literario femenino
El acto principal tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena
El Concello de Mos conmemorará el Día de las Escritoras con un acto especial que se celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena.
La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el talento literario de las autoras mosenses y reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y la cultura, destacando su contribución a la vida intelectual y artística del municipio.
El encuentro reunirá a varias creadoras locales de distintas generaciones y géneros literarios, tanto en gallego como en castellano. Entre las participantes estarán Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga y autora de la trilogía Así nos ven, Así me vexo y Así nos vemos; Angie Roa, ganadora del VI Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético con Noa e a cidade sen maxia; Noelia Rodríguez, abogada y autora de novelas románticas y de ciencia ficción como Involución o La chica de las magdalenas; Sonia Blanco Sío, médica y autora del álbum infantil A Pedra Vermella; Beatriz Cabaleiro, periodista y finalista del Premio Frei Martín Sarmiento 2022 con Clover, unha porquiña diferente; y Rosa Montenegro Bernárdez, pedagoga y autora de El yo y sus metáforas.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha subrayado que este encuentro "es una hermosa oportunidad para reconocer y celebrar el talento de nuestras escritoras, que enriquecen nuestra cultura e inspiran a las nuevas generaciones".
Durante la velada, las autoras compartirán fragmentos de sus obras y reflexiones sobre el proceso creativo y el papel de la mujer en la literatura contemporánea. El acto, abierto al público hasta completar aforo, promete ser un espacio de emoción, palabra e inspiración compartida.