Pontevedra celebrará el ciclo "Castelao 75 aniversario" durante este mes de octubre

El Ateneo de Pontevedra, en colaboración con el Concello, celebrará a lo largo de este mes de octubre el ciclo "Castelao 75 aniversario" dentro de la programación del Año Castelao.

Dentro de este ciclo, se llevarán a cabo tres actividades distintas: una charla, un encuentro poético-musical y una conferencia. El concejal de Cultura pontevedrés, Demetrio Gómez, ha destacado la importancia de vivir en una ciudad que se ha "volcado" con esta conmemoración.

El ciclo "Castelao 75 aniversario" arrancará este miércoles, 8 de octubre, con una charla a cargo de Miguel Anxo Seixas Seoane y Xosé Álvarez, en el Café Moderno, a las 19:00 horas. El encuentro poético-musical se celebrará el sábado 22 de octubre en el Pazo da Cultura con Malvela, Uxía Senlle, Mondra, Silvia Penas y Samuel Merino.

Por último, el 29 de octubre tendrá lugar una conferencia del catedrático Xosé Manoel Núñez Seixas, que abordará el tratamiento histórico de los nacionalismos del Estado español en el momento del golpe de Estado de 1936. La cita será en el Café Moderno a las 19:00 horas.

Balance de la Bienal de Arte

Por su parte, la Diputación de Pontevedra ha hecho balance de la 32 edición de la Bienal de Arte, a la que han asistido un total de 125.220 personas en sus diferentes sedes en 102 días de duración, lo que supone "un éxito rotundo".

"La Bienal ha vuelto para quedarse. Ya estamos trabajando en la Bienal de 2027", ha asegurado el presidente provincial, Luis López, que ha destacado que, según un estudio encargado por la Diputación, el 85% de la ciudadanía pontevedresa apoya la celebración de futuras ediciones.