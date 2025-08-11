El mejor mural del mundo está en la Ribeira Sacra: un símbolo de una generación de emigrantes y artesanos

El primer mural de un afilador en el mundo, situado en Castiñeiro, una aldea de San Xoán de Río Cedida

El artista gallego Mon Devane ha ganado el premio internacional "Best of July" de Street Art Cities gracias a un mural que homenajea la memoria y el orgullo rural de Galicia, situado en la casa que acogerá la primera sede de la RuralHaus, espacio pionero de innovación rural viva en España.

En esta edición participaron artistas de más de 35 países, quedando Reino Unido y Holanda en segundo y tercer lugar.

La obra, emplazada en la aldea de Castiñeiro, retrata a Juan Pérez, afilador de 89 años y símbolo de una generación de emigrantes y artesanos gallegos. El mural, realizado con el inconfundible estilo monocromático y fotorrealista de Devane, plasma en la fachada principal de la futura RuralHaus la dureza, dignidad y resiliencia de los oficios tradicionales gallegos, como el de los afiladores.

La RuralHaus integrará la sabiduría de los mayores locales con la inteligencia artificial, la creatividad artística, la ciencia y la gastronomía, transformando el conocimiento rural en soluciones con impacto global. El proyecto, impulsado por Aldealista, apuesta por la formación práctica en oficios tradicionales, la restauración sostenible y la creación de una red de aldeas como laboratorios de innovación social y artística

"Que este reconocimiento a nivel mundial haya recaído sobre un mural situado en una aldea tan pequeña, y además en la que será sede de la RuralHaus, demuestra el poder del arte como motor de transformación social y comunicación global", ha afirmado Mon Devane.

La victoria le asegura a Devane un lugar en los premios Best of 2025 y consolida a Castiñeiro como referencia de la vanguardia rural y del arte urbano internacional.