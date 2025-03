María Oruña ambienta por primera vez una novela en su Vigo natal: "Esta ciudad es increíble"

Un tesoro perdido en la Ría de Vigo, muertes inexplicables y un secreto oculto durante más de tres siglos. Así arranca El albatros negro, la última novela de la escritora viguesa María Oruña.

Por primera vez, la reina del misterio ambienta una de sus historias en Vigo, su ciudad natal, a la que guarda un profundo cariño. En esta nueva entrega, promete a sus lectores una aventura trepidante, llena de giros inesperados.

Licenciada en Derecho, Oruña dejó atrás su carrera como abogada para dedicarse por completo a la escritura, conquistando a miles de lectores y viendo sus novelas traducidas a numerosos idiomas. Aunque ya exploró tierras gallegas en El bosque de los cuatro vientos, ambientado en Ourense, sus seguidores más fieles ansiaban una historia que capturase la esencia de Vigo. Ahora, por fin, ha llegado.

Esta es la primera novela que ambientas en tu ciudad natal. ¿Cómo ha sido escribir sobre un lugar que conoces tan bien?

Por un lado, es más fácil, porque siempre es más sencillo escribir sobre lo que conoces. Pero, por otro, me daba mucho respeto porque significaba tocar mi refugio, y lo había estado reservando durante mucho tiempo. Pero bueno, al final cayó.

Era el momento, además de que te lo pedían mucho tus lectores

Sí, lo pedían, pero no por eso había que hacerlo. Hay que asegurarse de que la historia merece la pena ser contada, y creo que en Vigo sí tenía una historia para narrar.

A pesar de conocer la ciudad y su historia, ¿hubo algo que te sorprendiera durante tu proceso de documentación?

Sí, muchas cosas. Me impactó descubrir el tesoro real que se puede buscar en nuestra ría, más allá de la famosa Batalla de Rande. También me sorprendió la estructura de la ciudad en el siglo XVIII y la vida en la Vigo amurallada. Como viguesa, jamás me hablaron de eso en el colegio. Descubrir cómo olían las calles, qué normas regían la ciudad o cómo era el día a día de sus habitantes fue algo que quise reflejar en la novela. Me parecía increíble que nadie lo hubiera contado antes.

Escribir sobre Vigo me daba respeto, pero al final cayó María Oruña, escritora

Entonces, ¿te sorprendió gratamente la ciudad?

Sí. Saber que Vigo fue un puerto corsario, que a comienzos del siglo XVIII apenas había 300 casas censadas, o que en cada plaza se vendían productos específicos. También me dio pena descubrir que se perdieron elementos históricos importantes, como la Capilla de la Misericordia, demolida para abrir la Rúa de Elduayen, partiendo el casco histórico en dos.

Cuando era joven, no conocía esa parte alta de la ciudad porque me decían que podía ser peligrosa. Ahora, al visitarla con por primera vez para la novela, me ha sorprendido cómo realmente esas calles te transportan a otra época.

¿Y qué es lo que más te impactó de ese proceso de documentación?

El abandono de nuestro patrimonio. Hay elementos de la muralla de Vigo que fueron eliminados hace poco y no se tiene conciencia de ello. O el Fortín de San Andrés, que está al pie del Ayuntamiento y que jamás había visitado hasta que escribí esta novela.

Descubrí un Vigo que no me contaron en el colegio María Oruña, escritora

¿Todo eso te ha hecho esto sentirte más conectada con Vigo?

Es posible. Siempre he sido viguesa, nací en el barrio de Casablanca y ahora vivo en Coruxo. La ciudad está en mí todo el tiempo. Pero sí que es cierto que ahora me identifico con otra identidad de Vigo que antes no conocía.

En la trama, Vigo cobra especial importancia. ¿Cómo elegiste los escenarios y qué querías transmitir con ellos?

Casi siempre me guié por criterios históricos. Buscaba edificios que ya existieran en 1700 y que aún se conserven, lo cual fue complicado.

También era clave que los personajes llegasen a amar la ciudad. Hay un momento en el que Miranda, la protagonista de la línea temporal del siglo XVIII, dice: "Se me ha quedado un poco dentro la ciudad de las siete puertas". Y creo que eso refleja lo que quería transmitir: que Vigo es increíble.