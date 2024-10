El parque etnográfico junto a las raíces ancestrales de Galicia que está a un paso de Vigo

En el corazón interior de la comarca de Vigo, la localidad de O Porriño atesora las raíces más ancestrales de Galicia. As Gándaras de Budiño conforman un precioso espacio natural protegido a orillas del río Louro, en cuyos límites se localiza el yacimiento arqueológico con signos de presencia humana más antiguos del territorio gallego. Como decíamos, en este paraje excepcional se encuentran unos restos del Paleolítico que podrían haber pertenecido a los primeros moradores de Galicia, una civilización de hace unos 310.000 años, según revelan los datos aportados por un estudio llevado a cabo por Eduardo Méndez Quintas, arqueólogo de la Universidad de Vigo; y Manuel Santoja, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

Ahora bien, las Gándaras de Budiño no son el único enclave de enorme riqueza natural, histórica y patrimonial en el área rural de la comarca de Vigo. A sólo un paso en coche del centro de la ciudad Olívica nos encontramos con otro rincón que merece la pena sitúar en el mapa y que además se encuentra conectado al ya citado espacio protegido a través de un mágico sendero. Se trata del Parque Etnográfico Fonte e Muíños do Regueiro, en el municipio de Salceda de Caselas, el cual se extiende en paralelo al cercano regato del mismo nombre, también llamado Meixeira, que sirve para mantener hidrológicamente el entorno protegido de las Gándaras de Budiño.

La bautizada como la Senda dos Humedais se adentra en varios escenarios enmarcados dentro de la Red Natura 2000, entre conjuntos de molinos recuperados, puentes, fuentes y frondosos bosques de ribeira antes de alcanzar las Gándaras de Budiño y enlazar su paso con el GR-58 Sendeiro das Greas, el sendero más largo de Galicia con más de 200 kilómetros de recorrido.

Entre historia y patrimonio en Salceda de Caselas

En el corazón rural de la parroquia de Santo Estevo, el Parque Etnográfico Fonte e Muíños do Regueiro invita a los senderistas a adentrarse en la historia y naturaleza de este precioso rincón de Salceda de Caselas. A lo largo del Rego de Meixira, una docena de antiguos molinos hidráulicos conservan su estructura en ambas orillas del riachuelo, como testigos silenciosos de una actividad económica y de subsistencia que alguna vez fue vital para los vecinos de Salceda. Cuatro de estos molinos de agua son los que se encuentran hoy por hoy totalmente rehabilitados, dando forma al Aula Didáctica da Natureza y de la molienda. Entre ellos destacan el Muíño do Cubo, Da Tol, Do Medio y el de O Campo, cuyas referencias catastrales se remontan a mediados del siglo XVII.

Ahora bien, la belleza y el encanto detrás del Parque Etnográfico Fonte e Muíños do Regueiro no termina con sus molinos. En este mismo entorno también fueron recuperados una fuente y un puente tradicional, el cual servía antaño para entrelazar estos senderos recorridos por aquellos que buscaban acceder a los molinos o los campos colindantes. Lo cierto es que estos elementos del patrimonio popular gallego se localizan en el punto de partida de la Senda dos Humedais, justo en la misma zona en la que se enmarca el Área Recreativa de Rubindo, el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la tranquilidad del paisaje más rural de Salceda de Caselas.

En ruta hacia la historia de Galicia

Menos de cinco kilómetros de distancia separan el Parque Etnográfico Fonte e Muíños do Regueiro de las emblemáticas Gándaras de Budiño. En el caso de la Senda dos Humedais, el recorrido se extiende a lo largo de ocho kilómetros entre distintos enclaves declarados como Lugares de Importancia Comunitaria antes de enfilar su camino hacia el entorno de los antiguos molinos salcedenses. Como decíamos al inicio del reportaje, los primeros pobladores de Galicia vivieron en este mágico enclave quemuchos eligen hoy en día para disfrutar del birding o del senderismo.

Y es que, más allá de su indiscutible valor histórico, patrimonial y arqueológico, este espacio protegido en la localidad de O Porriño está formado por una serie de humedales donde conviven, entre otras especies, alrededor de 150 vertebrados y otras 80 especies de avés acuáticas nidificantes. Además, dentro de los límites de las Gándares de Budiño también podemos encontrar una de las mejores representaciones de bosques humedos de Galicia, tanto en lo referente a las turberas como a las arboledas de ribera.