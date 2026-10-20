El subdelegado del Gobierno en Pontevedra deja el cargo aplaudiendo a los acampados: "Reivindican el país que quieren"

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha formalizado su renuncia este martes tras tres años al frente de la institución.

En una comparecencia ante los medios en la que repasó su trabajo en los últimos años, Losada explicó que su cese, con efectos desde hoy, 20 de octubre, y la solicitud de reincorporación a su puesto de trabajo en la Universidad de Vigo responden al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) ante su incorporación a una candidatura como cabeza de lista para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

El subdelegado reivindicó el trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Armada, así como del personal del centro penitenciario de A Lama. En este sentido, trasladó un mensaje de confianza a la ciudadanía: "Vivimos en una de las provincias más seguras de España y estamos muy bien protegidos; hoy sé directamente que estamos en muy buenas manos".

Losada extendió su agradecimiento a los "61 alcaldes y alcaldesas de la provincia", con independencia de su adscripción política, con los que destacó que mantuvo una relación de diálogo, contacto fluido y respeto institucional, siempre orientada al interés general. "Las luchas partidistas siempre tienen un perdedor, que es la ciudadanía", afirmó.

Tres años de gestión

En el balance de su etapa, Losada puso en valor la coordinación y la respuesta de los servicios públicos ante situaciones extraordinarias, como el apagón eléctrico, así como el desarrollo con normalidad de las numerosas manifestaciones celebradas en la provincia. También elogió el compromiso de los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército de esta provincia durante la DANA de Valencia.

El subdelegado destacó especialmente el trabajo desarrollado en la "protección de las víctimas de la violencia machista" y defendió la importancia del sistema VioGén, que calificó de imprescindible, a pesar de que a veces se critica con frivolidad. Además, recordó a las víctimas de la violencia machista en toda España durante los 34 meses que estuvo al frente de la Subdelegación. "Celebramos más de 120 minutos de silencio; hay gente que dice que estos minutos no sirven de nada, pero a mí me parecieron dos horas de vida muy bien empleadas".

Por último, recalcó que deja el cargo con la satisfacción de haber contribuido a la reanudación de las obras del nudo de los Bomberos en Pontevedra y también con la emoción de ver cómo "unos jóvenes y otros no tan jóvenes están ahí acampados reivindicando pacíficamente el país que quieren".

Losada concluyó su intervención expresando su deseo de que España continúe progresando y de que ese progreso llegue a todos los habitantes y a todos los territorios. "Solo hay progreso cuando progresamos todos", citó.