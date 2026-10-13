Estos son los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Pontevedra para el 29-N

Por medio de una asamblea y de manera unánime, los socialistas de Pontevedra ratificaron a sus candidatos para los comicios generales del 29 de noviembre. Se trata de los abogados Marica Adrio y Pedro Hermida, elegidos como aspirantes al Congreso de los Diputados, y del arquitecto de la Hacienda Pública Fernando Baena, que será representante para el Senado.

En el caso de Adrio, el PSOE local vuelve a apostar por "una mujer de enorme peso y relevancia dentro del partido". Del mismo modo, la formación ha destacado su "amplísima experiencia en Madrid" y su "capacidad de trabajo" en las Cortes. Será la tercera ocasión consecutiva en la que la secretaria de Relaciones Institucionales de la Agrupación Socialista concurra en las listas a las Cortes Generales, después de una experiencia previa como senadora y otra como diputada durante las pasadas legislaturas de Pedro Sánchez.

Iván Puentes, secretario de la formación a nivel local, también destacó "el contrastado prestigio profesional" del otro aspirante al Congreso, Pedro Hermida, que, a nivel orgánico, desempeña el cargo de asesor jurídico y secretario de Justicia, adjunto a Organización. Asimismo, puso en valor "la destacada y eminente trayectoria" del arquitecto de la Hacienda Pública Fernando Baena, que ya ocupó el cargo de gerente del Catastro Provincial y que, dentro del PSOE local, encabeza una secretaría "tan estratégica y tan relevante en estas elecciones como la de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda".

Los nombres de Marica Adrio, Pedro Hermida y Fernando Baena se suman así a los ya confirmados por la Agrupación Socialista de Vigo para conformar la lista de candidatos del PSOE a las Cortes Generales por la provincia de Pontevedra: el actual subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y la concejala Olga Alonso, para el Congreso, y la teniente de alcalde de la ciudad olívica, Carmela Silva, para el Senado. Será el Comité Provincial que el PSdeG celebrará mañana en la Residencia de Estudiantes (a partir de las 19:30 horas) el que decida la composición definitiva y los puestos de esta lista electoral para el 29N.