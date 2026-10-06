Investigan a un hombre por el incendio que calcinó más de 89 hectáreas en As Neves (Pontevedra)

Un vecino de Ponteareas, de 65 años, ha tenido que prestar declaración han tomado declaración en calidad de investigado ante Agentes del Seprona de Pontevedra como presunto autor de un incendio forestal en As Neves que calcinó 89,99 hectáreas y por el que tuvo que ser activada la situación 2.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado remitido a Europa Press, el fuego tuvo lugar el 6 de agosto de 2025, afectó a aldeas próximas y en las labores de extinción tuvieron que participar efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A causa de las llamas, tuvieron que ser desalojadas 12 personas en As Neves, confinaron aldeas próximas y hubo cortes de tráfico en la A-52 durante los días 6 y 7 de agosto.

La investigación comenzó el día que se originó el incendio y se prolongó hasta la actualidad. En ella participaron componentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Seprona que apoyaron al Seprona de Pontevedra en la práctica de diligencias de investigación tecnológica avanzada.

Debido a la colaboración ciudadana los agentes centraron las pesquisas en una persona que fue investigada este martes. Las diligencias policiales fueron entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Ponteareas (Pontevedra).

Por su parte agentes de la UIFO de la Xunta colaboraron con el Seprona en la realización del informe de causas del origen del incendio forestal, en el que se determinó que era intencionado.