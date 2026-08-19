La Guardia Civil realiza 34 inspecciones de espectáculos pirotécnicos en Pontevedra en lo que va de año. Guardia Civil de Pontevedra.

La Guardia Civil ha llevado a cabo 34 inspecciones de espectáculos pirotécnicos en la provincia de Pontevedra en lo que va de año, unos controles que se intensifican especialmente durante la temporada estival para garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir los riesgos para la ciudadanía.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, las inspecciones son realizadas por especialistas del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos.

Hasta el momento, los agentes han formulado una única denuncia como resultado de estos controles.

Durante las inspecciones se revisan aspectos como las condiciones de instalación y montaje, las zonas de seguridad y protección, los medios de prevención disponibles y la correcta manipulación y almacenamiento del material pirotécnico. También se comprueba que se respeten las medidas de seguridad establecidas previamente para cada espectáculo.

El objetivo de estos dispositivos es garantizar que las celebraciones pirotécnicas se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad, mediante la coordinación entre los especialistas y los distintos servicios de emergencia y seguridad que participan en cada evento.