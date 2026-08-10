La Xunta contrata a 200 desempleados en la provincia de Pontevedra para prevenir incendios

Incendio en las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero desalojadas por el incendio de Castropodame. Fotografía: César Sánchez / ICAL.

El titular de la Xunta de Galicia del área de Emprego, José González, visitó Arbo junto a la secretaria xeral, Susana Pérez, para comprobar, en primera persona, el desarrollo de la iniciativa Galicia Suma Talento: Rural activo, que contó en este caso con un apoyo de unos 50.800 euros.

José González recordó que la convocatoria de 2026 de Galicia Suma Talento: Rural Activo, dotada con 20 millones, representa "la mayor inversión realizada hasta el momento en este programa". Gracias a ella, la Xunta apoya este año cerca de 290 entidades locales para la contratación de más de 1.100 personas desempleadas durante nueve meses a jornada completa. En la provincia de Pontevedra, la inversión asciende a 3,3 millones, permitiendo apoyar 51 ayuntamientos, entre ellos Arbo, y la contratación de cerca de 200 personas.

Durante la visita, el conselleiro destacó que esta iniciativa permite combinar la mejora de la empleabilidad de las personas sin trabajo con el refuerzo de la prevención de los incendios forestales, ofreciendo experiencia laboral vinculada a las necesidades reales del territorio.

Planificación y valorización forestal

En el caso de Arbo, las personas contratadas realizan actuaciones de planificación preventiva, valorización forestal y silvicultura, contribuyendo a la reducción del riesgo de fuegos y a la conservación del medio natural.

El titular de Emprego ha incidido también en las mejoras introducidas en esta edición para reforzar la eficacia de las actuaciones preventivas. Entre ellas, figura la creación de la persona coordinadora municipal de prevención de incendios en los ayuntamientos adheridos al convenio entre la Xunta y Seaga, con la finalidad de mejorar la organización de los equipos y la planificación de los trabajos.

Además, se ha garantizado por primera vez a los municipios afectados por grandes incendios forestales y a los adheridos a este convenio el mismo número de contrataciones que en la convocatoria anterior, al tiempo que se reforzaron los apoyos para los ayuntamientos con mayor superficie de redes secundarias de franjas de gestión de biomasa.

El programa se completa con una formación específica para el personal coordinador en materias relacionadas con la prevención de incendios, el manejo de maquinaria y herramientas forestales y la seguridad en el desarrollo de sus funciones.

González ha subrayado que Galicia Suma Talento: Rural Activo ejemplifica la apuesta de la Xunta por impulsar políticas activas de empleo que, al mismo tiempo, contribuyan a la protección del medio rural y a la prevención de los incendios forestales. En esta línea, recordó que el programa acumula una inversión de 57,8 millones en los últimos siete años, período en el que ha permitido formalizar más de 5.000 contrataciones en toda Galicia.