Explota un móvil enchufado a la corriente en Moaña (Pontevedra): "Piensas que no te va a pasar"

Susto mayúsculo el que se llevaron el moañés Félix Jiménez y su pareja, quien dejó el móvil conectado a la corriente y este terminó por explotar. "Nos fuimos como a las cinco de la tarde de casa y, lo típico, dejas el móvil cargando", relató este vecino. "Al volver, cerca de las once de la noche, nos encontramos con una gran humareda y un olor muy fuerte", anotó.

A priori, esta pareja pensó que el foco del humo podría estar en un fuego en la cocina . Luego, al entrar en la habitación, se percataron de que el humo allí era impactante: "Explotó el teléfono y salpicó el cabecero y las sábanas", relata Félix. "La gran suerte que tuvimos es que no se propagó el fuego. Debió prender en la almohada -que era donde estaba el móvil apoyado-, pero no se extendió", anota.

El cabecero afectado por la explosión del móvil. Cedida

Félix respira tranquilo ahora: "Pudo pasar algo más grave. Antes me había quedado yo dormido un rato junto al móvil, que me pudo explotar al lado de la cabeza. Siempre escuchas o lees, pero nunca piensas que te va a pasar. Lo comparto, precisamente, para que no le pase a nadie", explicó a Treintayseis.