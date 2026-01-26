Así ha sido el paso de la borrasca Joseph por Pontevedra: trenes suspendidos, ríos desbordados y cierre de parques

El arranque de semana ha estado marcado por la alerta roja decretada por la Xunta desde las 08:00 horas por fuertes precipitaciones en el interior de la provincia de Pontevedra, la primera de estas características en Galicia "en más de 20 años".

De hecho, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó ya durante la tarde del domingo el sistema Es-Alert ante el elevado riesgo de inundaciones y otras incidencias asociadas a precipitaciones intensas. El mensaje fue remitido a los teléfonos móviles situados en varios municipios del interior, entre ellos Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

También, para este lunes, se habían suspendido las clases en 16 municipios del interior de la provincia y desde esta mañana se suspendieron también la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago y el servicio entre Ourense-Vigo Guixar.

Posteriormente, las malas condiciones meteorológicas en la ría de Vigo ha llevado a la cancelación del transporte por mar entre Vigo y Cangas, que operó cada media hora desde las 07:00 hasta las 10:00 horas, y entre la ciudad olívica y Moaña desde las 10:30 horas.

Cuntis y Vilaboa

Por las intensas precipitaciones, varios ríos han sufrido desbordamientos. En Cuntis, el Regueiro de Calvos, afluente del río Gallo, ha provocado que los vecinos tuviesen que retirar los enseres de los bajos de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de inundaciones en la zona de Calvos.

El alcalde del municipio, Manuel Campos, solicitó a la Xunta la activación del nivel 2 de emergencias y durante la tarde reiteró a los vecinos que evitasen cualquier desplazamiento innecesario, además de evitar acercarse a zonas fluviales, como puentes y paseos, ya que los servicios de Emergencias y Protección Civil "no pueden asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad en la circulación".

Del mismo modo, en Vilaboa su regidor, César Poza, también ha pedido a la Xunta que decretase el nivel 2 y la suspensión de la actividad lectiva en los colegios para este martes, después de una mañana "llena de incidencias" con el desbordamiento de varios ríos, principalmente Riomaior, y cortes de vías por la borrasca Joseph. "Estamos totalmente desbordados y, el problema es que la situación empeora", ha declarado a Europa Press.

Vigo y Pontevedra

En Vigo, con alerta amarilla por lluvias, Abel Caballero decretó el cierre de los parques de la ciudad, Samil , O Castro, Castrelos y A Riouxa, además de reunir al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para supervisar las crecidas de los ríos Eifonso y Lagares tras las intensas lluvias registradas.

Por su parte, en Pontevedra se puso en marcha el protocolo de seguridad, que implicó el cierre preventivo de accesos fluviales, sendas peatonales y varias vías de tráfico situadas en zonas potencialmente inundables, tanto por la previsión para la Boa Vila como por la alerta roja activada en ayuntamientos próximos, como Campo Lameiro o Cerdedo-Cotobade.

Durante el día, permanecieron cerradas la calle Otero Pedrayo, Conde Bugallal, la zona de la Avenida de Vigo en dirección a Tomeza y la carretera interior que conecta con Salcedo por la margen del río. Además, se cortó el paso en Monte Porreiro, en el entorno del Centro de salud y de la calle Reino Unido y quedaron clausuradas todas las sendas peatonales situadas al lado del río Lérez, así como las que discurren junto a los ríos Gafos y Rons.

Incidencias

Según ha informado el 112 Galicia, se atendieron alrededor de 70 incidencias relacionadas con la borrasca Joseph, la mayoría por caídas de árboles y ramas, aunque no se han registrado daños personales, así como por accidentes de tráfico y bolsas de agua en la red viaria. En la provincia de Pontevedra se registraron 21 intervenciones, por detrás de A Coruña, la más afectada, con 33.

Los datos hechos públicos por Meteogalicia a las 16:00 horas señalan que en la provincia se han registrado lluvias acumuladas en torno a los 90 litros por metro cuadrado. En Forcarei, la estación medidora ha registrado algo más de 92 litros por metro cuadrado, y en Mondariz, también en el interior de la provincia, se han alcanzado casi los 86 litros.

Vuelta al colegio

En principio, a partir de mañana se retomarán las clases en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra que cancelaron las actividades lectivas, según ha avanzado la Xunta, en base a los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET y por MeteoGalicia.

Además, el Gobierno gallego no considera necesaria la activación del nivel 2 de emergencia, ya que "no se aprecian en la actualidad circunstancias" que justifiquen dar este paso, aunque los medios autonómicos están "en alerta operativa", preparados para "la movilización inmediata" si lo requieren las circunstancias.