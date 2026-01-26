Ciberataque a la web del Concello de Sanxenxo (Pontevedra): piden 5.000 bitcoins de rescate

Un ataque informático al servidor paralizó esta mañana el funcionamiento de la web del Concello de Sanxenxo. Según informan desde el ente municipal, durante la mañana de este lunes se tuvo conocimiento de la entrada en la red de un malware cuyo propósito es dañar el mecanismo en el que se infiltra paralizando durante toda la mañana los equipos de la Casa Consistorial.

Esto desencadenó una encriptación masiva de los documentos que maneja la administración local, de forma que los operarios del Concello no podían acceder a miles de archivos.

El paso siguiente se materializó en una extorsión virtual: la exigencia de un pago de 5.000 dólares en bitcoins. El Concello se negó a efectuar el desembolso y presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Para solucionar los efectos del virus, los servicios técnicos y de seguridad recurrieron a la copia de seguridad que cada día replica el sistema informático del Concello. Con todo, se prevé que en las próximas horas se solvente el problema.