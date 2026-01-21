El Ministerio del Interior distingue a tres voluntarios de Valga (Pontevedra) por su labor en la DANA

Los tres miembros de Protección Civil de Valga (Pontevedra) que, en otoño de 2024, se desplazaron a la Comunidad Valenciana para colaborar en las tareas de ayuda y rescate tras la Dana, junto a compañeros de la agrupación. Concello de Valga

El Ministerio del Interior acaba de otorgar una distinción a los tres efectivos de Protección Civil de Valga que, en otoño de 2024, se desplazaron a la Comunidad Valenciana para ayudar en el desastre de la DANA. Se les ha proporcionado el distintivo honorífico de participación.

Según ha trasladado el Concello de Valga y ha recogido Europa Press, se trata de José Manuel Otero "Camaño", responsable de la Agrupación; Alberto Otero y Juan Jesús Santalla. Todos formaron parte del contingente coordinado por la Xunta para "mitigar los daños, prestar auxilio a la población y cooperar en la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones".

Los voluntarios valgueses desplazaron, además, un vehículo y un remolque de intervención con materiales de achique, excarcelación e iluminación, así como otros equipos. Con este distintivo se reconoce su "participación destacada" en aquellos "momentos trágicos".

"La intervención de todos los servicios de emergencias involucrados en la gestión de los efectos de la DANA constituyó una actuación sin precedentes, que puso de manifiesto las capacidades y profesionalidad de los servicios de Protección Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha destacado, a su vez, el Ministerio sobre estas intervenciones.