El Gobierno acusa a la Xunta de "ocultar sistemáticamente" la financiación estatal para vivienda pública

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha acusado a la Xunta de "ocultar sistemáticamente" la financiación del Ejecutivo central para vivienda pública. Así, ha solicitado a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que lo convoque a las visitas oficiales de obras en las que el Gobierno aporta parte del presupuesto.

En una carta enviada a la titular de Vivenda, Losada ha pedido a Allegue que proponga "fecha y hora" para realizar una visita institucional a la "recta final" de las obras del edificio de 74 viviendas sociales que se está construyendo en el barrio pontevedrés de Valdecorvos. El Gobierno aporta casi 4 millones de euros en esta actuación.

"Considero adecuado hacerte esta propuesta dado que en visitas anteriores ni se me informó ni se me invitó", subraya Losada en la misiva que recoge Europa Press. Además, añade que este 2026 espera que en las visitas que se realicen a otros edificios de promoción pública con financiación estatal también sea convocado formalmente a participar.

Desde la Subdelegación recalcan que el Gobierno está aportando más de 18 millones de euros en un total de 11 edificios en ejecución en estos momentos en la provincia de Pontevedra, que supondrán unas 391 viviendas.