Accidente en Caldas (Pontevedra): una colisión entre una furgoneta y un camión deja una persona herida

Una persona ha resultado herida tras la colisión entre una furgoneta y un camión en la AP-9, a su paso por Caldas de Reis (Pontevedra). En concreto, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 108 de la autopista, cerca de Bemil, poco antes de las 16:00 horas.

En este contexto, según informa Europa Press, fue un particular quien contactó con el 112 Galicia para informar de que acababa de presenciar una colisión entre una furgoneta y un camión. Asimismo, alertó de que el choque "había sido fuerte" y que se estaban registrando retrasos significativos en la zona.

Además, confirmó que el ocupante de la furgoneta logró salir del vehículo poco después del impacto. En el operativo participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Salnés, los voluntarios de Protección Civil de Cuntis y los servicios de mantenimiento de carreteras.