Guardia Civil de espaldas

Guardia Civil de espaldas EFE

Provincia de Pontevedra

Piden ayuda en Lalín (Pontevedra) para encontrar a Victoria Blanco Fraga

La mujer, que padece alzheimer, llegó a ponerse en contacto con su familia para comunicar que se encontraba desorientada en un camino, pero no concretó cuál era

También te podría interesar: Confirman que el cadáver hallado en Lalín (Pontevedra) es el de Clotilde Teixeira

Publicada
Actualizada

Victoria Blanco Fraga, de 58 años de edad, permanece en paradero desconocido desde este pasado domingo. Falta de su domicilio en la localidad pontevedresa de Lalín.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Según precisaron fuentes de la investigación a Europa Press, en la búsqueda trabajan efectivos del servicio cinológico de la Guardia Civil de Ourense, así como el servicio aéreo, el equipo Pegaso de drones y tres patrullas.

En concreto, la búsqueda de esta mujer, vecina del lugar de A Devesa (O Corpiño) y que padece alzheimer, se centra en la zona de la parroquia de Losón.

Al parecer, momentos después de perdérsele la pista se puso en contacto con su familia para comunicar que se encontraba desorientada en las inmediaciones de un camino, pero sin concretar.