Piden ayuda en Lalín (Pontevedra) para encontrar a Victoria Blanco Fraga

Victoria Blanco Fraga, de 58 años de edad, permanece en paradero desconocido desde este pasado domingo. Falta de su domicilio en la localidad pontevedresa de Lalín.

Según precisaron fuentes de la investigación a Europa Press, en la búsqueda trabajan efectivos del servicio cinológico de la Guardia Civil de Ourense, así como el servicio aéreo, el equipo Pegaso de drones y tres patrullas.

En concreto, la búsqueda de esta mujer, vecina del lugar de A Devesa (O Corpiño) y que padece alzheimer, se centra en la zona de la parroquia de Losón.

Al parecer, momentos después de perdérsele la pista se puso en contacto con su familia para comunicar que se encontraba desorientada en las inmediaciones de un camino, pero sin concretar.