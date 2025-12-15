Confirman que el cadáver hallado en Lalín (Pontevedra) es el de Clotilde Teixeira

El cadáver hallado en las últimas horas en Lalín es el de Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años desaparecida en Lalín a mediados del pasado mes de noviembre. Así lo ha confirmado el regidor local, José Crespo.

Un grupo de cazadores la encontró este pasado domingo en Lalín. Apareció en una zona próxima a la que la propia Clotilde fue vista por última vez. Más concretamente y según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, el hallazgo del cuerpo se produjo en torno a las 17:20 horas en un zarzal de una zona de praderíos. Este enclave se ubica a unos 100 metros de la rotonda de acceso a Lalín -próxima al casco urbano-.

Las mismas fuentes consultadas indicaron que la zona en la que apareció el cuerpo fue peinada tanto por unidades caninas de la Guardia Civil como por batidas de voluntarios.

La mujer también fue buscada por drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada.

Había sido el marido de la mujer desaparecida quien la echó en falta a última hora del 17 de noviembre.