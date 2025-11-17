Condenado a seis años de cárcel por agredir sexualmente a la hermana de su expareja en Pontevedra

Un hombre ha sido condenado a seis años de cárcel por agredir sexualmente a la hermana de su exnovia, en el momento de los hechos de 13 años de edad, y con un retraso en su desarrollo madurativo. Así lo ha determinado la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La Sala fundamentó la condena en la declaración de la víctima, calificada como "firme, sin contradicciones ni ambigüedades". En este sentido, argumentó que narró los hechos con "claridad" y los describió "con detalles precisos". En definitiva, el testimonio se presentó como "altamente verosímil y creíble".

Por otro lado, los magistrados, además, aseguraron que el relato fue "corroborado por numerosos hechos objetivos periféricos que reforzaron y dieron consistencia", entre ellos, mensajes y fotografías incorporadas a la causa, así como informes periciales que otorgaron credibilidad al relato de la menor.

Además de la pena de prisión, la Sala le impuso al procesado la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante un período de tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión impuesta, cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 7.500 euros. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el TSXG.