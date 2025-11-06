Pontevedra congela por duodécimo año sus impuestos y dejará de percibir 14,6 millones de euros

Un año más y ya son doce, el Concello de Pontevedra aplicará para 2026 su política de congelación de impuestos municipales y tasas. Así lo confirmó este miércoles el regidor local, Miguel Anxo Fernández Lores.

Se trata de una medida que afecta a 25 ordenanzas fiscales, concretamente a 20 tasas y a cinco impuestos. El regidor ha destacado que se aplicará por duodécimo año consecutivo, convirtiendo a la capital del Lérez en la única ciudad gallega que no ha incrementado su presión fiscal en más de una década, tal y como recoge Europa Press.

El regidor del BNG ha descartado aplicar una subida general del recibo por la recogida y tratamiento de residuos, como han hecho otros municipios gallegos -con la consecuente polémica-. "No se tocará la tasa de la basura hasta que tengamos información suficiente", ha manifestado.

Un nuevo contrato de gestión de residuos que duplica el coste del servicio municipal

Lores ha puesto en valor esta medida que adopta el Ayuntamiento a pesar de las exigencias de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y en un contexto en el que el Ayuntamiento acaba de firmar un nuevo contrato de gestión de residuos que duplica el coste del servicio municipal.

El regidor nacionalista aseguró que su gobierno "comparte la filosofía de la Ley de Residuos" respecto a aplicar los costes del tratamiento en base a la producción, pero insistió en la falta de información para aplicar "correctamente" un modelo tarifario. Así, ha dicho que cuando la tengan, aplicarán esa ley, "subiendo o bajando" el recibo en función del comportamiento de los ciudadanos, es decir, pagará más quien más basura genere y habrá bonificaciones para quien más recicle.

El regidor ha señalado que la decisión de no actualizar las tasas, "ni siquiera con el IPC", permitirá que cada vecino de Pontevedra ahorre en 2026 unos 176,22 euros, cantidad que habría tenido que abonar si los tributos se hubiesen incrementado conforme al IPC acumulado de los últimos doce años, estimado en un 28,58%.

Las familias dejarán de pagar 368,30 euros anuales

Asimismo, tomando como referencia el índice medio de 2,09 miembros por hogar establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada familia dejará de pagar aproximadamente 368,30 euros el próximo año gracias a que el Ayuntamiento ha optado por no aplicar estas subidas anuales. Según el alcalde, las arcas municipales dejarán de recaudar 14,6 millones de euros.

El objetivo del gobierno local pontevedrés es avanzar hacia una mayor "equidad fiscal" y por eso, en 2026 el Ayuntamiento de Pontevedra continuará actualizando los padrones fiscales y trabajará para detectar posibles fraudes. Este tipo de actuaciones sumadas al dinamismo económico "a consecuencia de nuestro modelo urbano" y al crecimiento vegetativo de la ciudad permitirán aumentar los ingresos, ha asegurado el alcalde.