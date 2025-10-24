La Diputación de Pontevedra acusa al PSOE de "romper la unidad" en el traspaso de la AP-9 a Galicia

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha criticado al PSOE por "romper la unidad" en la defensa del traspaso a Galicia que mantenían con PP y BNG.

"Nos enteramos de que el PSOE dice una cosa en Galicia y hace otra en Madrid", ha lamentado López, que ha afeado el cambio de postura socialista tras casi 500 días de bloqueo en el Congreso de la proposición de ley para transferir la autopista.

En las enmiendas, los socialistas han propuesto la cesión limitada de competencias para la gestión de la AP-9, rechazando un traspaso íntegro, con el argumento de que así se garantizaban las bonificaciones en los peajes, algo que ha sido calificado por el presidente de la Diputación como "un error político de enorme magnitud" y una muestra de "falta de palabra".

"En nombre del Gobierno Provincial quiero lamentar lo ocurrido", ha señalado López, que también lidera el Partido Popular en la provincia de Pontevedra. "¿En qué lugar quedan los alcaldes y altos cargos socialistas de Pontevedra que se sumaban al consenso social por el traspaso?", se ha preguntado.

Para López, sólo caben dos explicaciones: "O el socialismo gallego sabía que en Madrid le iban a tapar la boca y consintió o no tiene fuerza para defender en Madrid los intereses de esta provincia".

Finalmente, ha instado a los responsables socialistas a "recapacitar o romper su silencio y su sumisión de ponerse siempre del lado de Madrid". "Si hay que elegir entre Madrid y Pontevedra, creo que no hay duda de que hay que escoger", ha sentenciado.