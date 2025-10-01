La Diputación destina 35.000 euros a 14 entidades de Vigo y sur de la provincia para promover el gallego

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de 35.000 euros a 14 entidades de Vigo y del sur de la provincia dentro de su programa de ayudas para actividades de dinamización de la lengua gallega.

Estas subvenciones forman parte de una línea global de más de 112.000 euros que beneficiará a 44 colectivos sin ánimo de lucro en todo el territorio, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la presencia del gallego en la vida cotidiana.

En Vigo destacan proyectos como la sensibilización sobre bienestar animal de Aldeas Infantiles SOS (3.975 euros), la "Bolsa Poética" de la Asociación Mulleres Pedra da Vella (3.075 euros) o los talleres "O mar a raias nas aulas" de la Fundación para a Pesca e o Marisqueo (2.403 euros).

También recibirán apoyo iniciativas culturales y educativas de asociaciones vecinales y musicales de barrios como Bembrive, San Roque o Beade, todas vinculadas a la promoción del idioma y a las Letras Galegas 2025.

Las ayudas se extienden a otros municipios como Gondomar, Mos, Nigrán, Ponteareas, Redondela y O Rosal, con actividades que van desde certámenes literarios y creación audiovisual hasta talleres lingüísticos y proyectos musicales.