El nuevo presidente de la Audiencia de Pontevedra pide crear más plazas de jueces para evitar el "colapso"

Imagen de la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia de Pontevedra. TSXG

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Jacinto José Pérez Benítez, ha tomado posesión de su cargo este viernes y ha reclamado la creación de más plazas para evitar el "colapso del sistema".

Pérez Benítez ha señalado las carencias en Vilagarcía, Ponteareas, Vigo y la capital provincial, y ha reclamado medios personales suficientes en las secciones de violencia sobre la mujer. También ha advertido de la elevada tasa de litigiosidad en Vigo, la más alta de Galicia, y defendió la necesidad de unificar criterios jurisdiccionales en la Audiencia para reducir la sobrecarga.

Durante su intervención, también ha reafirmado su compromiso con la dignidad del cargo y la defensa del Estado de Derecho, recordando que cada juez es garante último de los derechos fundamentales.

El acto estuvo presidido por Ignacio Picatoste, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha subrayado la importancia de las Audiencias Provinciales en el ámbito jurisdiccional y gubernativo, y ha señalado que el incremento de litigiosidad exige respuestas organizativas que agilicen los procedimientos.

También ha destacado la singularidad judicial de Pontevedra, con secciones desplazadas y una fuerte presencia de causas vinculadas al narcotráfico, y mostró su apoyo al nuevo presidente, reconociendo además la labor de sus predecesores como ejemplo de compromiso y responsabilidad institucional.