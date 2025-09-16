Vigo y Pontevedra cargan contra los planes de inversión de la Diputación, que excluye a ambas ciudades

Las principales ciudades de la provincia se han plantado ante los nuevos planes de inversión anunciados este lunes por la Diputación. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, han cargado contra la institución provincial y han denunciado una falta de financiación en ambas ciudades.

En concreto, critican el anuncio hecho este lunes por el presidente provincial, Luis López, en el que asegura una "inversión histórica" de 128 millones de euros para los municipios de menos de 50.000 habitantes —excluyendo de esta forma a las dos principales ciudades de Pontevedra—.

"Me está dando la razón", ha afirmado Caballero, que explica: "Cuando yo dije que tenían que aumentar la inversión en Vigo, contestaron que no. Pues ahora están aumentando la inversión en todas partes menos en Vigo", ha aseverado el regidor socialista.

Por su parte, Lores considera que los criterios de financiación del gobierno provincial no se corresponden con la población y la proyección de la Boa Vila. "¿Qué le hicieron los pontevedreses y pontevedresas a Luis López o al Sr. Domínguez para que discriminen sistemáticamente la ciudad?", se ha preguntado el nacionalista.

Ambos denuncian que los convenios entre las urbes y la Diputación se han mantenido estancados desde hace diez años. "En Vigo, nosotros hicimos un convenio hace ya más de 10 años, por el que se dedicaban a la ciudad cinco millones, aparte del estadio de Balaídos", ha detallado Caballero.

Por su parte, Lores ha recordado que su convenio se ha mantenido en los 2,5 millones. Desde el Concello de Pontevedra considera esta situación un "agravio comparativo" debido a que tres municipios con menor población —Lalín, Vilagarcía y A Estrada— reciben más dinero por parte de la Diputación.

"Para otros sitios sí, pero para Vigo no"

El regidor olívico también ha señalado que "hace unos meses" solicitaron aumentar la inversión provincial en Vigo, acorde "con el incremento de los precios, del IPC". Así, ha defendido que la Diputación debería aportar 6,5 millones de euros a la ciudad olívica.

"La Diputación dijo que no. Pues ahora por lo visto sí, pero para otros sitios. Para Vigo, no", ha lamentado Caballero, que ha indicado que el último convenio se llevó a cabo con Carmela Silva (PSdeG) como presidenta provincial.

Así, considera que cuando el mandatario provincial no es socialista ni de Vigo no aumentan la inversión en la ciudad. "Y el PP encantado de la vida", ha añadido el alcalde, que también ha criticado que los populares de Vigo "están callados".

"Esto es la Diputación cuando gobierna el PP, el dinero para fuera", ha incidido el alcalde, que ha asegurado que el ente provincial debe a la ciudad tres millones de euros. "Nos están quitando un millón y medio de euros cada año", ha afirmado.

Lores señala que la inversión en grandes eventos no es suficiente

El alcalde de Pontevedra ha criticado también que esta "falta de financiación" no se compensa con el apoyo a grandes eventos culturales y deportivos que "trascienden la ciudad y posicionan a toda la provincia, las Rías Baixas y mismo Galicia".

En concreto, Lores ha señalado la poca inversión provincial en los Premios Feroz y en la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. En el primer caso, la Diputación tiene un compromiso verbal para firmar un convenio de 300.000 euros para la segunda edición, que desde el Concello recuerdan que sigue sin estar firmado.

En cuanto a la competición de triatlón, Lores ha avanzado que "todo apunta" a que la provincia mantendrá una línea de subvención de 100.000 euros "para un evento que superará los tres millones de euros de presupuesto".