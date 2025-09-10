Fallece uno de los heridos en la explosión de una bombona de gas en Marín (Pontevedra)

Uno de los dos heridos en la explosión de una bombona de gas en una vivienda del municipio pontevedrés de Marín ha fallecido este miércoles, según ha confirmado el Concello.

El hombre era el propietario de la casa donde ocurrió la explosión y fue evacuado en ambulancia por quemaduras en el cuerpo. El otro herido fue un viandante que resultó afectado a nivel auditivo.

Los hechos ocurrieron este martes en una vivienda de la calle Méndez Núñez, en la esquina con Concepción Arenal, frente a Alimentación Isabel, alrededor de las 13:45 horas.

Según apuntó el Concello, los daños materiales eran cuantiosos, "visibles desde la calle", dado que se levantaron las ventanas y objetos del interior de la vivienda han acabado en el exterior.

Por ello, un técnico municipal realizará un informe sobre el estado en el que queda el inmueble y el inmueble quedará vallado y apuntalado y se buscará a una empresa para su demolición.