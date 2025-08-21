Activada la situación 2 por dos incendios en la provincia de Pontevedra, en Vilaboa y en Oia

La Consellería do Medio Rural ha activado la Situación 2 por cercanía del fuego a las viviendas como medida preventiva por un incendio en Vilaboa y otro en Oia, ambos en la provincia de Pontevedra.

En Vilaboa, el fuego comenzó alrededor de las 16:37 horas de este jueves en la parroquia de Santa Cristina de Cobres. La situación, según ha declarado el alcalde, César Poza, a Europa Press, la situación "es complicada".

A causa del fuego, han sido desalojadas un total de cuatro viviendas, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que han detallado que la evacuación se produjo sobre las 21:55 horas de este jueves y desalojaron a 14 personas del lugar de Paradellas, en la parroquia de Santa Cristina de Cobres.

Para hacer frente a las llamas, que afectan a 20 hectáreas, fueron movilizadas cinco agentes, 10 brigadas, 13 motobombas, una pala, dos técnicos, cuatro helicópteros y ocho aviones.

El humo está llegando a diferentes localidades; en Vigo, los bomberos recomiendan el cierre de ventanas a las personas con dificultades respiratorias debido al humo que llega a algunas zonas de la ciudad, como Guixar o Teis.

Incendio en Oia

Por su parte, el incendio que afecta al municipio de Oia comenzó sobre las 18:41 horas de este jueves en la parroquia de Mougás, y supera ya las 20 hectáreas.

En el punto trabajan tres agentes, seis brigadas, cinco motobombas, una pala, un técnico, un helicóptero y dos aviones.

Además, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el fuego ha obligado a cortar la PO-552 desde el kilómetro 24 en As Mariñas al 25 en Mougás, en ambos sentidos.

Además, un total de 45 personas han sido desalojadas del camping de Mougás por el incendio. Según fuentes consultadas por Europa Press, el incendio puso en riesgo, en un principio, a tres viviendas, pero el cambio del viento hizo que el fuego cambiase de dirección.