La Xunta abre una investigación por los "actos vandálicos" contra la depuradora de la isla de Ons

La Xunta ha anunciado que abrirá una investigación para esclarecer los "actos vandálicos" registrados este fin de semana contra la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la isla de Ons.

El Gobierno gallego ha lamentado este incidente en el que, según han informado, se han lanzado piedras y madera contra la depuradora que dará servicio a vecinos y visitantes y ha apelado a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar que sucesos de este tipo se vuelvan a repetir.

Así, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de la dirección del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, ya ha avanzado que abrirá una investigación para tratar de identificar a las personas que realizaron estos actos.

Con todo, después de una primera inspección por parte del personal del parque, se constató que la EDAR no sufrió daños estructurales y sigue funcionando con normalidad. En cualquier caso, ha señalado que técnicos especializados inspeccionarán a lo largo de este lunes la depuradora para identificar y cuantificar todos los desperfectos.