Losada se disculpa por sus declaraciones sobre la fallecida en Campo Lameiro (Pontevedra): "Elegí mal las palabras"

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha pedido este martes disculpas por haber dicho sobre la mujer fallecida en Campo Lameiro "no se puede proteger a quien no quiere que se le proteja".

Losada fue reprobado por el BNG por unas declaraciones "machistas, retrógradas y reaccionarias propias de tiempos pretéritos" sobre la mujer que fue hallada muerta junto a su pareja calcinados en un coche, que se investiga como presunto crimen machista.

"Elegí mal las palabras. No las convicciones", ha matizado, indicando que a veces la víctima "no está en condiciones emocionales de decidir lo que le conviene". "Quise decir que la Guardia Civil no dejó nada sin hacer. Y que, de hecho, hizo todo lo posible, y más, por proteger a Marisol", ha añadido, lamentando que haya personas que digan que la mujer murió porque "no la protegieron".

Así, ha explicado que la víctima entró en el sistema VioGén en octubre de 2021 a iniciativa de una agente de la Guardia Civil que fue a visitarla al hospital tras la primera paliza que le dio el varón.

150 intervenciones con ella

"No se creyó las explicaciones y no solo la incluyó en VioGén, sino que le pidió que dejara a su maltratador, que ya tenía una condena anterior", ha reivindicado el subdelegado, que ha puesto en valor que la Guardia Civil hizo unas 150 intervenciones con ella, incluyendo contravigilancias, llamadas y entrevistas personales. "Repito, 150. ¿Se puede decir que no se ha hecho nada por protegerla?", ha apuntado.

Además, ha apostillado que el varón fue detenido "reiteradamente" por la Guardia Civil, acumulando dos condenas por maltratar a su anterior pareja y por maltratarla a ella anteriormente. Asimismo, ha dicho que en "varias" ocasiones fue detenido por saltarse la orden de alejamiento que tenía sobre ella.

"No me corresponde a mí juzgar si el hombre debería haber ingresado antes en prisión. No voy a opinar sobre resoluciones judiciales. A eso me refería cuando decía 'estamos en un Estado garantista'. Este subdelegado no envía a nadie a prisión. Y la Guardia Civil tampoco", ha recordado.

Losada ha declarado que "toca compadecernos de su sufrimiento, comprenderla y acompañar a su familia en el dolor" y ha pedido respeto para la Policía Nacional y la Guardia Civil y para el sistema VioGén, que ha permitido que "muchas" mujeres lleven una vida "completamente normal".

"Concluyo volviendo a pedir perdón con la esperanza de que se entienda lo que quise decir y no acerté a decir. Siempre con las víctimas. Siempre con las mujeres. Ni una más", ha sentenciado.

Minuto de silencio

Estas declaraciones de Losada se han llevado a cabo tras realizarse un minuto de silencio ante la sede de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por la última víctima de violencia machista en A Coruña, confirmándose así el segundo caso en Galicia este año.

Sobre el tema, ha lamentado que se trate de un caso "especialmente violento" debido a que la mujer sufrió un "número elevadísimo" de cuchilladas. "Las palabras no parecen suficientes", ha apostillado, pidiendo nuevamente confianza en el sistema y en el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

"Se trata de continuar avanzando, reforzar las medidas de prevención desde lo antes posible porque hay una dimensión cultural y educativa que es indudable", ha dicho, insistiendo en concienciar a los jóvenes para combatir la violencia machista y en la asistencia social y psicosocial, que son "elementos que forman parte del entramado".

Inversiones encaminadas

Preguntado por la "crisis de Gobierno" del PSOE, tras conocerse el informe de la UCO que señala al ex 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, como origen de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, el subdelegado ha considerado que no afectará a las inversiones en la provincia.

"La crisis de Gobierno aún es una creación intelectual de los periodistas", ha matizado, ya que estas crisis se producen cuando hay algún cambio de ministros, que no ha ocurrido.

"Creo que las inversiones están en los presupuestos, están encaminadas", ha reivindicado, no viendo "ninguna razón" para que estas peligren.