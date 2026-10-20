Galicia cae al bajo cero: este municipio gallego marcó esta noche -5,4 grados

Las temperaturas han descendido notablemente en este inicio de semana en Galicia hasta el punto de bajar de los cero grados. Ha ocurrido en localidades de Ourense y del interior de Pontevedra. Concretamente, Calvos de Randín volvió a marcar, un otoño más, la mínima de la comunidad gallega: -5,4 grados centígrados a las 05:40 horas de la mañana. Son datos de Meteogalicia recogidos por Europa Press.

La siguiente temperatura más baja se registró en Xinzo de Limia, también en la provincia de Ourense, con -2,3 grados centígrados, a las 05:50 horas. En otros municipios ourensanos las temperaturas mínimas han estado por debajo de cero, como Baltar (-1,1ºC) y Verín (-0,8ºC). En Lalín (Pontevedra) se registró una mínima de 1,3 grados bajo cero.

Este lunes los termómetros ya habían marcado mínimas por debajo de cero a primera hora de la mañana, con valores que oscilaron entre los -2,1ºC de Xinzo de Limia y los -0,6ºC de Lalín.

Según Meteogalicia, Galicia se encuentra este martes bajo la influencia de bajas presiones situadas al oeste de Irlanda, con un frente frío asociado que entrará en la Comunidad a últimas horas del día. Así, los cielos se irán cubriendo a lo largo de la jornada desde el oeste, con precipitaciones débiles que se intensificarán hacia última hora.

Las temperaturas máximas estarán este martes entre los 16 grados de Lugo y Santiago, y los 20 grados previstos en Ourense. Este miércoles se prevé un moderado ascenso de las temperaturas mínimas y los valores máximos descenderán ligeramente.