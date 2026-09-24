Fusión en Ourense, ¿sí o no? Los alcaldes de Carballeda y Ribadavia envían 3.000 cartas informativas a sus vecinos

Los regidores de Ribadavia y Carballeda de Avia, César Fernández (PP) y Luis Milia (PSOE), respectivamente, han comparecido ante los medios para defender una fusión administrativa que, según sus palabras, les permitiría mejorar servicios y aumentar su capacidad inversora. Con todo, han seguido en su comparecencia en Carballeda, la principal razón es la de garantizar en el futuro los servicios que reciben los ciudadanos, pues sostenerlos "exige cada vez más recursos".

Esta propuesta aún está en fase de estudio y, por el momento, ninguno de los dos plenos aprobó el inicio formal del procedimiento. "Lo que estamos haciendo, con responsabilidad, es recoger toda la información necesaria para trasladarles a nuestros vecinos lo que entendemos que puede ser muy positivo", ha manifestado.

Con ese propósito, los dos ayuntamientos han remitido a los vecinos una carta firmada por los alcaldes en la que se incluye la propuesta. En total, han distribuido 3.000 folletos con el objetivo de que todos los vecinos tengan acceso a la información antes de que se adopten decisiones.

Garantizar los servicios

Los regidores han insistido en la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios. Así, según han explicado, ambos municipios contactaron con las consellerías competentes y solicitaron información sobre los efectos que tendría la unión administrativa en los ámbitos sanitario, educativo y social.

Los alcaldes han trasladado que la documentación recibida respalda el mantenimiento de los servicios que se prestan actualmente y han rechazado que el proyecto suponga el cierre del centro de salud o del colegio de Carballeda de Avia. "El centro de salud va a continuar como está. El colegio va a continuar como está", ha asegurado Luis Milia.

La propuesta prevé también que Carballeda conserve su sede administrativa y la atención presencial, incluida la posibilidad de presentar en ella solicitudes y documentación. Así, han apuntado que los servicios municipales existentes seguirán prestándose, con la intención de reforzarlos allí donde haya necesidades sin atender.

"Unir dos ayuntamientos significa multiplicar fuerzas, multiplicar recursos. No es la suma directa de los dos ayuntamientos, sino que tiene un efecto multiplicador", ha asegurado César Fernández. A su juicio, el reto es que los municipios puedan prestar servicios básicos con mayor autonomía económica y menor dependencia de ayudas de otras administraciones.

Los ingresos van a menos

Por su parte, Milia ha incidido en la situación de los ayuntamientos pequeños: "Los servicios cada vez son más caros con respecto a otros años porque suben los carburantes, los salarios... Y los ingresos cada vez van a menos". Al respecto, ha puesto como ejemplo el coste del personal y de la atención social en Carballeda de Avia y ha advertido de que la pérdida de población hace necesario buscar una base económica más sólida. En esta línea, ha defendido que la unión daría más posibilidades de acceder a subvenciones y de asumir la aportación municipal que exigen muchas convocatorias.

Ambos regidores han explicado que el municipio resultante superaría los 6.000 habitantes, lo que, según han expuesto, mejoraría su acceso a la financiación común. Además, han señalado que podría beneficiarse de los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de procesos voluntarios.

Con respecto a todo lo anterior, los regidores hicieron referencia a una dotación económica de 1,8 millones de euros para 2026 al asegurar que se corresponde al fondo destinado a los ayuntamientos que completen procesos de unión, y no la una cantidad ya asignada a Ribadavia y Carballeda de Avia.

En resumen, esa mayor capacidad permitiría impulsar dos actuaciones que los alcaldes consideran estratégicas: el desarrollo de más de 700.000 metros cuadrados de suelo en la zona del Lodairo, en Carballeda de Avia, para atraer empresas y empleo, y la creación de un servicio municipal de transporte que conecte los núcleos de ambos territorios. Milia ha relacionado esta última propuesta con las necesidades de las personas mayores y de quien precisa desplazarse para acudir a servicios, hacer gestiones o acceder al comercio.

Se mantendrían los nombres e identidades

Los alcaldes han insistido, y así lo recogió Europa Press, en que se trataría de una unión administrativa que preservaría la identidad de cada territorio. Se mantendrían los nombres de los lugares y parroquias, las fiestas, las tradiciones y la vida asociativa. "Carballeda sigue siendo Carballeda de Avia y Ribadavia sigue siendo Ribadavia. Lo único que queremos es variar la unidad administrativa para hacernos más fuertes y tener más capacidad para prestar mejores servicios a nuestros vecinos", ha resumido Fernández.

En esta línea, han indicado que las ordenanzas fiscales y los planeamiento urbanísticos vigentes continuarían aplicándose inicialmente en cada ámbito, hasta su posterior armonización conforme al procedimiento legal.

La información al vecindario continuará siendo, según han indicado, la prioridad de esta fase, para lo que han trasladado su disposición a reunirse con los colectivos y residentes que así lo soliciten. Precisamente, en este punto, Fernández ha señalado que quieren valorar el apoyo social antes de decidir cuándo llevar a los plenos el inicio del procedimiento.