Una excavación arqueológica en Rubiá (Ourense) revela un valioso registro para conocer las comunidades prehistóricas

Una excavación arqueológica llevada a cabo este verano en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, en Rubiá (Ourense) ha desvelado un valioso registro que permitirá abundar en el conocimiento tanto de las comunidades humanas prehistóricas, como de los paisajes que ocuparon este territorio.

La intervención se realizó en Cova do Santo y Pala da Zorra y en la evolución de estas cavidades a lo largo de la Prehistoria.

Más concretamente, los resultados de esta campaña, que da continuidad a la investigación iniciada en 2025, refuerzan el interés por dos yacimientos diferentes: la Cova do Santo, utilizada como lugar de enterramiento colectivo durante la Edad de Bronce, y la Pala da Zorra, donde se ha documentado una acumulación de restos de grandes mamíferos, incluidos osos cavernarios.

Investigadores de la USC

En concreto, las intervenciones han estado lideradas por los investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Diego Lombao y José Ramón Rabuñal, que contaron con la participación de un equipo multidisciplinar especializado en arqueología prehistórica y en el estudio de restos humanos y animales, así como estudiantes de la Licenciatura en Historia.

En la Cova do Santo, las excavaciones han continuado en la cámara principal, donde se confirmó la alta densidad de restos y el buen estado de conservación del yacimiento. Durante la campaña de 2026 se recuperaron más de 160 restos arqueológicos, tanto en superficie como en contexto estratigráfico, principalmente huesos humanos, además de restos faunísticos, fragmentos de cerámica y otros materiales.

A la espera de un estudio paleoantropológico exhaustivo, "la gran variabilidad de elementos anatómicos recuperados demuestran el gran interés de este yacimiento arqueológico como una ventana única para comprender la vida de las comunidades humanas que habitaron Galicia durante la Edad del Bronce", ha precisado la USC en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además de la excavación, se ha realizado un escaneo 3D de la cámara principal, lo que permitirá reconstruir digitalmente la cavidad y localizar con precisión los hallazgos, facilitando así la investigación, la conservación y la difusión del yacimiento, ha añadido.

Por otro lado, la campaña de 2026 también ha permitido realizar prospecciones arqueológicas en diferentes sectores de la Pala da Zorra, también conocida como Pala do Rebolal, una de las grandes cavidades del sistema kárstico de la Serra da Enciña da Lastra.

El estudio ha revelado una importante concentración de huesos de grandes mamíferos, por el momento, no se han encontrado herramientas ni otros materiales en esta acumulación que permitan vincular directamente los restos con la actividad humana.

Los investigadores estudiarán ahora los huesos con mayor detalle para determinar cómo se formó esta concentración y buscar indicios que les permitan identificar posibles interacciones entre humanos y animales.